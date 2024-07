Pietro Pinelli alla Lazio del senatore Lotito: è figlio di Fabio, avvocato e vicepresidente Csm in quota Lega

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Pietro Pinelli è l’ultimo acquisto della Lazio del presidente Claudio Lotito. Il ragazzo è il figlio di Fabio Pinelli, avvocato e vicepresidente del Csm in quota Lega. Il patron del club biancoceleste – che ha acquistato nel 2004 – è invece un senatore di Forza Italia, coordinatore regionale del partito in Molise. Inoltre è vicepresidente delle commissioni bilancio e Finanze e tesoro ed è membro della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Pietro Pinelli alla Lazio, tra calcio e politica

La Lazio ha quindi definito l’acquisto di Pietro Pinelli, giovane mediano, prelevato dall’Under 18 del Genoa con cui ha messo a referto venti presenze, laureandosi anche campione d’Italia per la categoria. È stato comprato con un compenso a crescere per i tre anni di ingaggio con lui concordati.

Andrà a rinforzare le giovanili del club biancoceleste ma il suo arrivo a Roma sta facendo discutere gli ambienti della politica e della magistratura della città, come scrive il Fatto Quotidiano.

Chi è Fabio Pinelli, padre del nuovo giocatore della Lazio e vicepresidente del Csm

Come detto infatti, Pietro è figlio di Fabio Pinelli, vicepresidente del Csm, Consiglio Superiore della Magistratura, ossia l’organo che decide delle carriere dei magistrati.

L’avvocato nato a Lucca nel 1966 ha assunto tale carica dal gennaio del 2023 quando seppe battere per 17 voti a 14 il costituzionalista Roberto Romboli, indicato dal Pd e sconfitto invece dal profilo scelto dalla Lega.

Fabio Pinelli è iscritto dal 1997 al Foro di Padova, è specialista di diritto penale dell’economia ed è stato professore a contratto presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. In passato ha difeso lo spin doctor di Matteo Salvini, Luca Morisi.

I precedenti di Lotito: non è il primo figlio d’arte che acquista

L’arrivo del figlio di Pinelli alla Lazio non rappresenta un unicum. Il patron del club infatti ha più volte scelto di comprare giocatori che sono in qualche modo legati anche a protagonisti della politica nostrana.

Nella passata stagione, alla Lazio, era arrivato Gabriele Fitto, attaccante e figlio di Raffaele Fitto, ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR del governo Meloni, appartenente a Fratelli d’Italia. Era passato dalla Goleador Melendugno alla Lazio.

In precedenza erano stati assunti dai biancocelesti anche Giuseppe De Mita, figlio di Ciriaco, che ha fatto da direttore generale per il club, e Umberto Previti, figlio di Cesare, ministro della difesa nel governo Berlusconi, del quale è stato a lungo avvocato. Portiere, Previti jr fu inserito nella lista B dei calciatori disponibili per la Champions League 2007/2008. Dopo l’esperienza con la Lazio, ha giocato con Zagarolo, Milazzo e Pavia, prima di scegliere di appendere gli scarpini al chiodo e diventare anche lui avvocato.