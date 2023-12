Pierluigi Diaco litiga con Vira Carbone e lei lascia lo studio furiosa: saltata la puntata di BellaMà

Lite in Rai, dove negli studi di Bella Mà il conduttore Pierluigi Diaco avrebbe avuto uno scontro con Vira Carbone, volto di Buongiorno benessere. Nella puntata andata in onda non c’era traccia della giornalista, la quale dopo l’accesa discussione si sarebbe rifiutata di firmare la liberatoria.

Scontro fra Vira Carbone e Pierluigi Diaco a BellaMà

L’indiscrezione su quanto avvenuto è partita da Dagospia, bibbia del gossip televisivo.

Vira Carbone e Pierluigi Diaco sarebbero arrivati ai ferri corti mentre registravano la puntata di BellaMà del 7 dicembre scorso.

Fonte foto: ANSA Vira Carbone nel corso della trasmissione Buongiorno benessere.

La giornalista avrebbe quindi lasciato gli studi costringendo gli autori a registrare una nuova puntata senza di lei.

Un’antipatia che viene da lontano

Le prime frizioni fra i due sono sorte nel 2019, quando Diaco conduceva Io e Te.

L’argomento di una puntata era l’uso pericoloso del telefonino. E proprio in quella puntata improvvisamente squillò lo smartphone di Vira Carbone.

Diaco criticò l’ospite: “Trovo molto maleducato entrare in casa, in uno studio televisivo… e quando si parla e discute con il cellulare acceso. Scusate ve lo dico con grande sincerità lo trovo maleducatissimo… vi chiedo di spegnere il telefono. Non va usato il telefonino in onda se non come nel caso di prima alla luce del sole”.

Vira Carbone si giustificò: “Ho portato il cellulare in studio per iniziare con uno sketch con te perché volevo consegnarti il cellulare”.

Nuova lite fra Diaco e Carbone

Secondo quanto scrive Dagospia, la puntata di BellaMà con Carbone avrebbe visto crescere la tensione per una serie di motivi.

C’è da dire che della vicenda c’è la conferma di Diaco, ma anche la smentita della Carbone.

Tutto sarebbe cominciato dopo il rifiuto della giornalista di interpretare “Basta un poco di zucchero”, da Mary Poppins.

Secondo il sito, Diaco avrebbe poi punto l’ospite dicendole “mi auguro che stavolta tu non ti sia portata il telefonino”.

La risposta: “Tranquillo, l’ho lasciato in camerino in modalità aereo. Mi rimproveri sempre ma tu e io siamo amici”.

La controreplica di Diaco: “Difficile essere amici non sentendosi da 5 anni”.

E non è finita qui: durante la trasmissione Vira Carbone avrebbe più volte tolto la parola a Luana Ravegnini.

Nel momento in cui si parlava di come creare sintonia con l’ospite durante le dirette, Diaco avrebbe commentato rivolto alla Carbone: “Non dev’essere per niente facile creare sintonia con te“.