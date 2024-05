Pierina Paganelli, l'audio inviato da Valeria Bartolucci a Manuela Bianchi tre giorni prima dell'omicidio

Un altro dettaglio accompagna il giallo di Pierina Paganelli, l’ex infermiera 78enne uccisa nella tarda serata del 3 ottobre 2023 a Rimini. Si tratta di un audio che Valeria Bartolucci inviò a Manuela Bianchi il 30 settembre, ancora sul filone della telefonata tra la vittima e il figlio Giacomo Saponi durante la quale Pierina, a quanto pare, riferiva delle voci sulla relazione extraconiugale della nuora.

Facciamo ordine: Manuela Bianchi era la nuora di Pierina Paganelli in quanto sposata con il figlio Giuliano Saponi; Valeria Bartolucci era la dirimpettaia della 78enne, sposata con Louis Dassilva. Tra Manuela Bianchi e Louis Dassilva c’era stata una relazione clandestina di cui Valeria Bartolucci, fino all’omicidio di Pierina, era all’oscuro. Lo era anche in quel 30 settembre 2023, data in cui inviò un vocale a Manuela Bianchi per commentare quanto era stata in grado di sentire dall’altra parte del muro, quando Pierina Paganelli confidò al figlio Giacomo i sospetti sulla fedeltà di Manuela.

"Mi pare che fra tutti non ci sia nessuno nella posizione di giudicare, tantomeno la tua bella suocera che si erge in cattedra a dire se ami o non ami suo figlio. L’esperta in amore coniugale che se fosse stata così brava ad amare forse suo marito non avrebbe sposato un’altra".

In questo audio inviato da Valeria a Manuela è inevitabile percepire del rancore nei confronti di Pierina Paganelli che, ricordiamo, è stata poi uccisa tre giorni dopo. Forse l’omicidio è stato innescato dalle frizioni che si palpavano su quel pianerottolo di via del Ciclamino 31?