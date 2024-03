Piercamillo Davigo condannato in appello a Brescia per il caso Piero Amara: un anno e 3 mesi all'ex pm

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Piercamillo Davigo, ex pm di Mani Pulite ed ex consigliere del Csm, è stato condannato a un anno e 3 mesi dalla Corte d’Appello di Brescia. Il magistrato, ora in pensione, era accusato di rivelazione del segreto d’ufficio in merito alla vicenda dei verbali di Piero Amara, a proposito di una presunta Loggia Ungheria. I giudici hanno confermato la sentenza di primo grado.

A riferire la notizia è stato uno dei legali di Davigo, l’avvocato Davide Steccanella, che aveva chiesto l’assoluzione. Lo riporta Repubblica.

I giudici si sono presi 90 giorni per il deposito delle motivazioni. I legali dell’ex pm dell’inchiesta Mani Pulite presenteranno ricorso alla Corte di Cassazione.

Davigo era imputato per aver divulgato a Roma a una dozzina di persone le “notizie riservate” contenute nei verbali dell’ex legale esterno di Eni, Piero Amara, a lui consegnati dal pm milanese su una pen-drive in formato word con “modalità quasi ‘carbonare‘”, come si legge nella sentenza di primo grado confermata.

“Smarrimento di postura istituzionale”, avevano scritto l’anno scorso i giudici. Davigo avrebbe allargato “la platea dei destinatari della rivelazione”.

“Continuo ad essere convinto dell’innocenza del mio assistito. Ricorreremo in Cassazione. Leggeremo le motivazioni”, ha detto l’avvocato Steccanella a fine udienza, uscendo dall’aula. Davigo, invece, non ha rilasciato dichiarazioni.

“Oggi è stata confermata la colpevolezza del dottor Davigo – ha comunicato all’Adnkronos Fabio Repici, legale della parte civile Sebastiano Ardita – nell’aver illecitamente divulgato le calunniose dichiarazioni di Piero Amara al fine di screditare il magistrato Sebastiano Ardita, così condizionando il funzionamento del Csm”.

“Ora – ha concluso Repici – confido che a Milano si accerteranno le ragioni che hanno portato Amara a verbalizzare quelle calunnie e gli interessi che hanno mosso Amara e i suoi danti causa”.

Lo scorso dicembre Davigo era stato ospitato in una puntata di “Muschio Selvaggio“, il podcast condotto da Fedez e Davide Marra (Mr. Marra).

In quell’occasione, in merito alla condanna in primo grado a 15 mesi, l’ex pm aveva detto: “Non ho commesso reati, ma visto che a Brescia le cose non sempre le capiscono, mi hanno condannato“. Le parole avevano sollevato diverse polemiche.

Il tribunale aveva preso posizione con una nota ufficiale, manifestando “vivo stupore e sconcerto per i contenuti dell’intervista rilasciata dal dottor Piercamillo Davigo”.

“Sorprende – proseguiva la comunicazione – che un magistrato che ha ricoperto incarichi apicali di rilievo nazionale si lasci andare a pesanti giudizi che investono, indifferentemente, i giudici che lo hanno giudicato (e condannato), l’Ufficio giudiziario, la stampa locale, e l’intera comunità bresciana.”

“Espressioni e atteggiamento che costituiscono incomprensibile negazione del rispetto dovuto alla giurisdizione tout court, doveroso ed esigibile soprattutto da chi ha indossato la toga per oltre quaranta anni”.