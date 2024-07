Pier Silvio Berlusconi rimpiazza Bianca Berlinguer con Del Debbio: spazio anche a Diletta Leotta con La Talpa

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sono stati presentati i palinsesti Mediaset per la prossima stagione: tra le novità spiccano il passaggio dell’access prime time di Rete 4 da Bianca Berlinguer a Paolo Del Debbio e il ritorno del reality La Talpa, che sarà condotto da Diletta Leotta. Pier Silvio Berlusconi ha spiegato le decisioni prese.

Access prime time di Rete 4 da Berlinguer a Del Debbio

A partire dal mese di settembre, nell’access prime time di Rete 4 ci sarà Paolo Del Debbio al posto di Bianca Berlinguer. Il conduttore manterrà anche la sua prima serata con la trasmissione ‘Diritto e Rovescio’.

Bianca Berlinguer raddoppierà la sua esperienza in prime time: da ottobre, infatti, farà la prima serata il martedì e la domenica. Durante la presentazione dei palinsesti, Mauro Crippa, direttore generale dell’informazione Mediaset, ha definito questa scelta “una sfida molto difficile, ma siamo fiduciosi perché ha fatto molto bene”. Lo stesso direttore generale dell’informazione Mediaset ha poi aggiunto: “La rotazione dei talenti ci sembra una buona idea”.

Fonte foto: ANSA

Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset

Nessuna bocciatura per Berlinguer, parola di Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-Mediaset, ha chiarito che il cambio deciso per l’access prime time di Rete 4 non significa affatto una bocciatura per Bianca Berlinguer.

Rispondendo ai giornalisti, ha detto: “Non è assolutamente una bocciatura. Vorrei ricordare che, tempo fa, l’access di Rete 4 veniva fatto da Del Debbio e prima da Mario Giordano, prima dalla Palombelli. È una bocciatura? No, abbiamo cambiato. Cambiamo e questa è una grandissima ricchezza”.

Diletta Leotta condurrà La Talpa su Canale 5

Nella prossima stagione, a Mediaset tornerà il programma reality ‘La Talpa’, che sarà trasmesso in prima serata su Canale 5. A condurlo sarà Diletta Leotta. La notizia è stata annunciata da Pier Silvio Berlusconi, presentando i palinsesti per la prossima stagione.

Berlusconi ha dichiarato: “Dimenticate quella che abbiamo già visto, perché sarà un’edizione molto innovativa, oserei dire molto sperimentale“.

Il reality verrà reso visibile prima su Infinity e poi su Canale 5. Su questo, l’amministratore delegato di Mfe-Mediaset ha detto: “È una scelta che riteniamo coraggiosa e che potrebbe anche avere un impatto sugli ascolti della prima serata di Canale 5, ma riteniamo sia un segno di modernità che va fatto. Ci sarà quindi un rimbalzo tra Infinity e Canale 5 fino all’ultima puntata”.

Ancora Pier Silvio Berlusconi: “Alla conduzione c’è una novità, ci sarà Diletta Leotta a cui diamo il benvenuto in Mediaset”.