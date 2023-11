Pier Silvio Berlusconi e il rapporto con Giorgia Meloni dopo il caso Giambruno: cos'è successo dopo Striscia

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Il caso Giambruno continua a tenere banco, anche dopo la fine della relazione annunciata da Giorgia Meloni: ne sa qualcosa Piersilvio Berlusconi, incalzato dai giornalisti durante un incontro con la stampa presso la sede di Mediaset. Un suo parere mancava, specialmente sul rapporto con il governo dopo il caos scatenato da fuorionda pubblicati da ‘Striscia la notizia’.

Piersilvio Berlusconi parla del caso Giambruno

Non si sbilancia Piersilvio Berlusconi, che non nasconde una certa empatia per il Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni alla luce della sua vicenda personale.

Ai giornalisti accorsi alla conferenza stampa in casa Mediaset, l’amministratore delegato non si è tirato indietro dalle domande su Andrea Giambruno, ma soprattutto ha chiarito la posizione della famiglia Berlusconi rispetto al governo.

Dopo il caso Giambruno già Marina Berlusconi era intervenuta per smentire malumori tra la famiglia Berlusconi e l’attuale governo, una posizione dunque rimarcata da Piersilvio.

Le sue parole: “Ho prima sofferto e poi sorriso sulle dietrologie legate ai fuorionda di Striscia: Ricci è Ricci, piaccia o non piaccia, non penso che i rapporti con il governo possano cambiare per la vicenda legata a Striscia, Ricci è Ricci”.

Quindi: “Ho parlato subito con il nostro presidente del Consiglio con cui ho un ottimo rapporto, le ho espresso il mio dispiacere e così è, sono molto dispiaciuto a livello umano”.

La smentita di Marina Berlusconi

Il caso Berlusconi-Giambruno-Meloni era esploso a seguito della nota pubblicata dal premier dopo il caos scatenato dai fuorionda di ‘Striscia la notizia’.

Nella nota, infatti, Giorgia Meloni aveva fatto riferimento a “tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa”, e molti avevano inteso che quella fosse una frecciata proprio contro la famiglia Berlusconi.

Marina Berlusconi, prontamente, aveva parlato di “retroscena inventati di sana pianta” e “ricostruzioni totalmente prive di senso logico”.

Il post di Giorgia Meloni dopo il caso Giambruno

Come già detto, a scatenare le teorie e associazioni sull’ipotetico dissapore tra i Berlusconi e il governo era stato il post con il quale Giorgia Meloni annunciava la fine della relazione con Andrea Giambruno.

Il premier aveva scritto:

La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.

Dopo parole di un residuo affetto nei confronti dell’ex compagno, il passaggio che aveva scatenato le ipotesi:

Ps: tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua.