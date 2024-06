Pier Silvio Berlusconi e il discorso sul padre ai dipendenti Mediaset: la commozione del figlio del Cavaliere

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

A un anno dalla scomparsa di Silvio Berlusconi tutti i dipendenti Mediaset si sono riuniti in ricordo del fondatore dell’azienda. Presente anche il nuovo ad, il figlio del Cavaliere, Pier Silvio, che ha ricordato il padre in un commosso discorso.

Il discorso in ricordo del padre di Pier Silvio Berlusconi

È stato l’erede Pier Silvio Berlusconi a parlare in ricordo del padre Silvio, scomparso lo scorso 12 giugno all’età di 86 anni.

Sul palco dello Studio 20 di Cologno Monzese, dove si trova la sede milanese di Mediaset, Pier Silvio ha parlato dell’ex premier sottolineando come sia stato “un uomo eccezionale nel vero senso della parola”.

Fonte foto: ANSA Silvio Berlusconi

Un uomo, ha continuato l’ad Mediaset, “con il suo pensiero e con il suo agire, in tantissimi ambiti della vita, ci ha insegnato dei valori preziosi”.

E i valori di Berlusconi, per il suo secondogenito, sono ancora oggi “un esempio per chi lo ha amato, ma anche per chi non lo ha amato e lo ha addirittura osteggiato”.

Il figlio ricorda “il garbo, la generosità, l’umanità e la combattività” del padre. Per poi lasciarsi andare a dichiarazioni di maggior spessore sentimentale:

Silvio Berlusconi, il nostro fondatore, mio padre, è amore.

Le celebrazioni dei dipendenti Mediaset

Il primo anniversario di morte del patron Silvio Berlusconi è stato celebrato dall’intero team Mediaset.

Tra colori presenti nello Studio 20 e quelli in collegamento da Roma e Madrid, erano oltre 2mila i dipendenti che hanno ascoltato le parole di Pier Silvio.

Per poi guardare in anteprima il documentario realizzato da Toni Capuozzo e Roberto Burchielli che ripercorre la vita dell’ex Presidente del Consiglio.

Documentario che, continuando le celebrazioni anche con gli spettatori, andrà in onda proprio nella prima serata di Canale 5, mercoledì 12.

Mentre la famiglia, ovvero i cinque figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi, assieme agli amici più stretti si è ritrovata nella Villa San Martino di Arcore.

Presenti anche i noti amici Fedele Confalonieri, Adriano Galliani, Danilo Pellegrino e la compagna Marta Fascina (che spesso ha ricordato Silvio anche sui social).

Qui, in forma totalmente privata, è stata celebrata una messa in commemorazione del defunto.