Pier Silvio Berlusconi chiama Fabio Fazio a Mediaset: la risposta del conduttore sotto contratto col Nove

Pier Silvio Berlusconi l’ha buttata lì, come una battuta, ma probabilmente senza scherzare nemmeno tanto. “Fabio, quando tu verrai finalmente da noi, anch’io sento di avere l’intuizione che potrai diventare ‘quotidiano’, l’intuizione che mio papà aveva avuto con Maurizio. Quindi, se vuoi, noi siamo qua” ha detto così l’ad di Mediaset parlando a Fabio Fazio in collegamento Tv. L’occasione è stata la puntata speciale del “Maurizio Costanzo Show”, in memoria del conduttore morto il 24 febbraio 2023.

Fabio Fazio al Maurizio Costanzo Show

Voluto al suo fianco da Maria De Filippi per condurre la puntata dedicata al marito, Fabio Fazio si è trovato in via eccezionale sul famoso palco del “Teatro Parioli in Roma”, in prestito su Canale 5 dalla Warner Bros – Discovery, dove il presentatore è approdato nel 2023 portando con sé dalla Rai sul Nove il suo programma di successo “Che Tempo Che Fa”.

Tra i tanti volti della televisione, amici e scoperte di Costanzo, che hanno fatto la storia del primo talk show della televisione italiana, erano presenti Enrico Mentana, Mara Venier, Enzo Arbore, Paolo Bonolis, Fiorello, Massimo Lopez, Enzo Iacchetti Giobbe Covatta e tanti altri.

L’idea di Pier Silvio Berlusconi su Fazio a Mediaset

Presenza d’eccezione tra gli ospiti della serata, Pier Silvio Berlusconi ha raccontato in collegamento da Milano il suo ricordo di Maurizio Costanzo e del rapporto tra il conduttore e il padre Silvio.

“Si volevano bene sinceramente, in maniera genuina – ha commentato l’ad di Mediaset – Avevano anche una fortissima ironia, per cui parlavano e si dicevano di tutto, ma il bene appianava le differenze”.

Un affetto testimoniato da Maria De Filippi in uno scambio di lusinghe con il patron dell’azienda, che non si è lasciato sfuggire l’occasione per invitare Fabio Fazio a Mediaset.

Il contratto di Fazio sul Nove

“Eh, io ho appena iniziato sul Nove. Però, Pier Silvio, nel caso, ne parliamo fra qualche anno” ha replicato Fazio all’ad di Mediaset, forte del suo contratto da quattro anni con la Warner Bros.

Dopo l’addio alla Rai di Fazio per passare a Discovery, la nuova stagione di “Che Tempo Che fa” è ripartita sul canale Nove, ottenendo lo stesso successo raccolto sull’emittente pubblica.