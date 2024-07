Piemonte sott'acqua dopo l'alluvione e le frane causate dal maltempo, il video con le immagini drammatiche

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Non solo la Valle d’Aosta, anche il Piemonte sta facendo i conti da giorni con l’ondata di maltempo. Interi paesi sono finiti sott’acqua dopo alluvione e frane, come testimoniano i video e le immagini drammatiche dei vigili del fuoco.

A Locana, in provincia di Torino, sono state trasferite in una zona sicura 37 persone che erano rimaste bloccate in un ristorante a causa di una frana.

A Mathi, sempre nel Torinese, sono state evacuate precauzionalmente due famiglie residenti in abitazioni minacciate dall’esondazione del fiume Stura di Lanzo.

Fonte foto: Vigili del Fuoco Alluvione e frane in Piemonte

Messi in salvo dai vigili del fuoco anche due adulti e una bimba di 3 mesi tra Montanaro e San Benigno Canavese.

Erano bloccati in auto per l’innalzamento dell’acqua del torrente Orco.

Nell’alto Verbano a Macugnaga, per l’esondazione in più punti del torrente Anza, i vigili del fuoco hanno evacuato diverse persone.

Dalle ore 5:30 della mattina di domenica 30 giugno l’elicottero Drago del reparto volo Piemonte ha effettuato ricognizioni aeree sulle zone colpite.

Nella tarda serata, sempre nel Torinese, si sono resi necessari altri interventi dei vigili del fuoco.

Tra le zone più colpite c’è stata sicuramente quella del Canavese, bersagliata da grandine e vento.

Una frana ha ostruito la provinciale 460 del Gran Paradiso tra Locana e Noasca.

Diversi fiumi e torrenti hanno superato la soglia di pericolo, con la grandine che ha provocato danni anche in pianura.

A Cuorgnè e Forno sono caduti chicchi di ghiaccio di notevoli dimensioni, che in alcuni casi hanno distrutto parabrezza e finestrini delle auto.