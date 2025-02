Picchia la moglie in strada a Matera, arrestato: le violenze in famiglia duravano da anni, cosa è emerso

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino straniero residente a Matera è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale nei confronti della moglie. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Matera.

Intervento della Polizia

I fatti, come riferito dalla Polizia di Stato, risalgono ai giorni scorsi, quando una segnalazione al numero di emergenza 113 ha portato gli agenti della Volante a intervenire in una via semicentrale di Matera. Qui, una violenta lite tra due coniugi, alla presenza dei figli minori, è stata sedata.

Testimonianze e ricostruzione

Le testimonianze dei passanti hanno permesso di ricostruire la vicenda. Durante la violenta aggressione, l’uomo ha colpito inavvertitamente anche il figlio di 3 anni. La Squadra Mobile ha supportato l’intervento, delineando un quadro di violenze fisiche, psicologiche e sessuali perpetrate per anni.

Conseguenze e arresto

La donna, trasportata in ospedale, ha riportato lesioni guaribili in 20 giorni. Dalla sua denuncia è emerso un lungo periodo di sofferenze. L’uomo è stato rintracciato sul luogo di lavoro e, dopo le formalità di rito, condotto presso la Casa Circondariale di Matera.

Fonte foto: IPA