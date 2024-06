Picchia la moglie a Brindisi fino a ridurla in fin di vita poi la nasconde sotto le lenzuola: arrestato 41enne

Forse ti può interessare

Omicidio a Cagliari col marito che uccide la moglie e poi chiama le figlie: "Ho ucciso la mamma"

Un uomo di 77 anni ha ucciso a coltellate la moglie 59enne in seguito a una lite a Cagliari, in un'abitazione in via Podgora. L'uomo avrebbe poi avvertito le figlie dell'omicidio