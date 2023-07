Picchia e violenta in strada una 78enne a Dalmine, vicino a Bergamo: arrestato dopo mesi un 26enne

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Trovato il molestatore. I carabinieri hanno arrestato un 26enne sudamericano che a gennaio avrebbe violentato e picchiato una donna di 78 anni a Dalmine, in provincia di Bergamo. Fondamentale il lavoro della scientifica e le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

La violenza a gennaio

I fatti risalgono al gennaio scorso. Nella cittadina di Dalmine, a pochi chilometri da Bergamo, un’anziana signora era stata aggredita mentre passeggiava nelle prime ore del mattino.

Stando a quanto riporta il sito del quotidiano ‘Il Corriere della Sera’, un uomo l’aveva violentata ripetutamente e picchiata, ma non era stata in grado di identificare il suo aggressore.

Dalmine, in provincia di Bergamo, dove è stato arrestato il presunto responsabile dello stupro avvenuto a gennaio

Oltre al trauma, l’aggressione aveva comportato diverse lesioni per l’anziana di 78 anni. I carabinieri della stazione di Dalmine hanno indagato per mesi per trovare il responsabile.

Le indagini della scientifica e le immagini delle telecamere

Le ricerche dei carabinieri hanno portato nella giornata di lunedì 3 luglio all’arresto di un uomo sudamericano di 26 anni residente nella città, eseguito proprio in centro a Dalmine.

Fondamentali per trovare il presunto responsabile sono state le analisi della polizia scientifica, eseguite dai carabinieri del RIS di Parma, sulle tracce biologiche lasciate sui vestiti della vittima dell’aggressione.

Importanti anche le analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno permesso di confermare l’identità del sospettato e di arrestarlo, stando a quanto riporta il sito di ‘Repubblica’.

Di cosa è accusato l’uomo arrestato

L’uomo che la procura ritiene responsabile dell’aggressione avvenuta a gennaio è stato arrestato dalla compagnai dei carabinieri di Treviglio su ordine della Procura di Bergamo.

È accusato non soltanto di violenza sessuale, ma anche di lesioni aggravate, a causa delle ferite riportate dall’anziana vittima a seguito dell’attacco.

In seguito al fermo, il giudice per le indagini preliminari ha disposto la carcerazione del 26enne in attesa del processo nella struttura di Bergamo.

