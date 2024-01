Piano Mattei nel vertice tra Meloni e i Paesi africani, il proverbio citato dal presidente Sergio Mattarella

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

È stato ribattezzato “Piano Mattei” il piano che punta a stabilizzare dal punto di vista economico i paesi africani, anche con il coinvolgimento dell’Unione europea, così da poter ridurre i flussi di migranti che decidono di raggiungere l’Europa. L’occasione per presentarlo è il vertice Italia-Africa di lunedì 29 gennaio.

Le parole di Mattarella alla vigilia

In occasione del pranzo d’onore al Quirinale con gli ospiti del vertice Italia-Africa, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha citato un antico proverbio africano “di grande saggezza”:

“Se vuoi andare veloce corri da solo, se vuoi andare lontano vai insieme a qualcuno”.

Mattarella ha poi aggiunto, in riferimento al vertice: “Affinché il nostro sia un cammino comune, verso gli obiettivi del benessere e della pace in Africa, in Europa e nel mondo, occorre mettere in campo congiuntamente le nostre rispettive volontà. Con questi auspici, rinnovo il mio più caloroso e sentito benvenuto in Italia, augurando salute e prosperità a tutti voi e agli amici popoli africani”.

Il vertice Italia-Africa al Senato

Dopo l’apertura dei lavori al Quirinale, ha preso il via nella mattinata di lunedì 29 gennaio in Senato la seconda giornata del vertice internazionale ‘Italia-Africa. Un ponte per una crescita comune’, alla presenza del presidente del Consiglio Meloni, dei capi di Stato e di governo e ministri di Paesi africani, dei vertici dell’Unione europea, dell’Unione africana e delle principali Organizzazioni internazionali.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata attorno alle 9, accolta dal presidente del Senato Ignazio La Russa.

Meloni e Mattarella all’apertura del vertice Italia-Africa.

L’impegno del Governo per il vertice Italia-Africa

Tutto il governo italiano sarà impegnato nel vertice Italia-Africa: come anticipato da ‘ANSA’, Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e Adolfo Urso parleranno coi partner del continente di collaborazione economica e nelle infrastrutture; Antonio Tajani e Francesco Lollobrigida animeranno il focus incentrato sulla sicurezza alimentare; Gilberto Pichetto Fratin affronterà il tema della transizione energetica; Giuseppe Valditara, Anna Maria Bernini e Gennaro Sangiuliano parleranno di formazione professionale e la promozione culturale, mentre Matteo Piantedosi e Guido Crosetto si dedicheranno ai flussi migratori e alla lotta al terrorismo.

L’idea è quella di promuovere partenariati alla pari, abbandonando “l’approccio predatorio” che ha caratterizzato la presenza europea in Africa anche nel secolo scorso, e che sarà al centro, assieme ai tema dei migranti, anche del G7 italiano.