Piano cottura a induzione o a gas? Prestazioni, consumi e pulizia a confronto

Piano cottura a gas o a induzione?

Per valutare quale tipo di piano cottura scegliere, bisogna prima di tutto capire quali esigenze si vogliono soddisfare. Nel complesso, il piano cottura a induzione è per chi necessita di un alto rendimento energetico e tempi di cottura ridotti, con un occhio di riguardo al design (e varie fasce di prezzo, come si può vedere confrontando le referenze sui siti di settore, come quello di Leroy Merlin). Il piano di cottura a gas, invece, è ideale per avere un controllo preciso sui fuochi.

Il piano cottura a induzione

Il piano cottura a induzione è un modello innovativo che permette di cucinare attraverso la corrente elettrica. I piani cottura rivestiti in vetroceramica generano un campo elettromagnetico che si converte in calore in grado di riscaldare il fondo di pentole, tegami e padelle, che devono essere necessariamente compatibili con questo nuovo tipo di piano cottura.

Il riscaldamento, caratterizzato da un controllo della temperatura accurato, è più veloce di qualsiasi altro metodo di cottura. Inoltre, è estremamente sicuro perché i trasferimenti di calore avvengono solo attraverso la pentola. Dunque, le prestazioni reattive, la sicurezza e il design contraddistinguono il piano di cottura a induzione.

Il piano cottura a gas

Il piano cottura a gas è caratterizzato da una superficie in acciaio o smaltata sulla quale si trovano dei bruciatori dai quali partono le fiamme. A completare la superficie ci sono le griglie, utili ad appoggiare le pentole e i comandi che possono essere frontali o laterali.

I cuochi professionisti preferiscono i piani cottura a gas in quanto possono avere il pieno controllo della fonte di calore. Infatti, il calore e la temperatura possono essere regolati all’istante e non sono richieste pentole e padelle speciali.

Pulizia di un piano cottura a gas o induzione

Per quanto riguarda la manutenzione dei piani cottura, quella del piano a gas prevede la pulizia delle griglie dei bruciatori in acciaio inossidabile o in ghisa che si trovano sulla superficie, lavandole con acqua calda e sapone, per poi procedere al risciacquo con acqua pulita e un’asciugatura accurata.

Mentre, la pulizia del piano cottura a induzione è estremamente semplice essendo la superficie piana. L’unica cosa da tener a mente è quella di evitare di far scivolare pentole e padelle sulla superficie in quanto potrebbero causare irrimediabili graffi.

I consumi e i prezzi del piano cottura a gas e di quello a induzione

I piani cottura a induzione generano calore solo dove serve. In più sono dotati di uno speciale sistema che spegne la fonte di calore quando si sposta la pentola.

Il consumo di energia comporta quindi dispersioni minime rispetto ai piani cottura a gas e i tempi di ebollizione dei liquidi sono solitamente più brevi. Un piano cottura a gas è meno efficiente dal punto di vista energetico rispetto a un piano cottura a induzione, ma ha un costo nettamente inferiore rispetto a quest’ultimo.

In particolare, per un’adeguata potenza termica da trasmettere al cibo, un piano ad induzione consuma 1,2 kW (in energia elettrica), mentre uno a gas circa 2,0 kW (in combustibile). Il gas consuma all’incirca 1.000 kWh annui, corrispondenti a circa 95 m³/anno di gas, per una spesa di 114 Euro all’anno. I piani cottura ad induzione, invece consumano 556 kWh/anno di energia elettrica per una spesa di 111 Euro all’anno.

Qual è la scelta migliore?

Per scegliere quale dei modelli sia il migliore bisogna considerare i consumi derivanti dall’uso di un piano a gas o a induzione. Infatti, nonostante la spesa iniziale, in fase d’acquisto, sia più alta, può essere ammortizzata con le bollette nel tempo.