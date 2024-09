Philipp Plein apre un albergo a Milano, camere deluxe e pizza da 1.500 euro: le cifre per soggiornare in hotel

Una pizza da 1.500 euro? È realtà e si potrà ordinare al Plein Hotel, il nuovo albergo extra lusso inaugurato a Milano dallo stilista e imprenditore tedesco Philipp Plein. L’hotel, ovviamente a 5 stelle, aprirà in via Manin, ex sede del quartier generale di Krizia. “Ho voluto portare qui in questa esperienza il meglio di tutto ciò che ho visto in giro per il mondo, da New York a Dubai, e che secondo me a Milano non esisteva”, ha commentato Plein, presente nel capoluogo lombardo in occasione della fashion week.

L’albergo di Philipp Plein inaugurato a Milano

La nuova struttura extra luxury rappresenta l’esordio del fashion designer di fama internazionale nel campo dell’hotellerie.

Il complesso si trova all’interno del palazzo Melzi d’Eril, precedentemente di proprietà del brand Krizia e ora nelle mani dell’imprenditore veneto Manuel Faleschini (che lo aveva acquistato dagli eredi per affittarlo).

Philipp Plein e alcune modelle durante una sfilata della Settimana della Moda, nel 2023

L’hotel rappresenta solo il primo di una serie di progetti di prossima apertura, tra cui un member club e 4 ristoranti.

Tra questi figureranno l’italiano “Philipp’s” (gestito dallo chef stellato Roberto Conti), il giapponese Sukaru Ba, il vegano “La Jungle De Plein” e il beach club “The Crystal Beach“, situato sul rooftop.

Le parole di Philipp Plein

“Quando entrerete qui non vorrete più andarvene” ha dichiarato Plein a proposito del suo locale (sul quale ha investito circa 40 milioni di euro), come riportato dal Corriere della Sera.

“Ogni ristorante qui – ha aggiunto – sarà un’esperienza a sé e un brand unico. Ho voluto portare qui in questa esperienza il meglio di tutto ciò che ho visto in giro per il mondo, da New York a Dubai, e che secondo me a Milano non esisteva. Questo è un progetto per Milano“.

Due parole anche a proposito della “pizza allo champagne“, che sarà acquistabile al prezzo di 1.500 euro: “Considerando che il Dom Perignon ha lo stesso prezzo, praticamente è un omaggio della casa“.

Chi è Philipp Plein

Philipp Plein è un celebre stilista e imprenditore tedesco nato a Monaco di Baviera il 16 febbraio 1978. Ha iniziato la sua carriera nel design nel 1998, inizialmente lavorando con i mobili e virando solo successivamente verso il mondo della moda. Ha lanciato la sua prima collezione di abbigliamento nel 2004.

Il suo stile è caratterizzato da un’estetica audace e provocatoria, con l’uso di materiali lussuosi, stampe eccentriche e il frequente impiego di elementi iconici come teschi, dollari e dettagli luccicanti.

Negli anni, Plein ha costruito un impero globale, espandendo il marchio con collezioni di abbigliamento uomo, donna e bambino, oltre a una linea di accessori e scarpe. Le sue sfilate sono famose per essere eventi spettacolari, con performance musicali e allestimenti scenografici.