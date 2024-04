Peter Pellegrini vince le elezioni presidenziali in Slovacchia: sostiene il governo filo-russo di Robert Fico

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Vittoria dei filo-russi. Peter Pellegrini, capo di uno dei partiti della coalizione che sostiene il primo ministro socialdemocratico Robert Fico, è diventato presidente della Slovacchia vincendo le elezioni di sabato 6 aprile.

I risultati delle elezioni presidenziali in Slovacchia

Nella notte tra sabato 6 e domenica 7 aprile è terminato il conteggio dei voti delle elezioni presidenziali in Slovacchia. I cittadini hanno eletto con il 53% delle preferenze Peter Pellegrini, candidato vicino al primo ministro Robert Fico.

Il suo avversario, Ivan Korcok, di centrodestra e vicino all’Unione europea e alle posizioni occidentali sulla guerra in Ucraina, si è fermato al 43% dei voti ammettendo la sconfitta.

Fonte foto: Ansa Il candidato sconfitto Ivan Korcok

Anche se è eletto in maniera diretta, il presidente della Slovacchia ha poteri simili al quelli del Presidente della Repubblica in Italia, quindi rappresentativi e cerimoniali, e non detiene autorità esecutiva, che invece è completamente in mano al governo.

Chi è Peter Pellegrini, il nuovo presidente della Slovacchia

Peter Pellegrini, il nuovo presidente della Slovacchia, è un sostenitore del governo socialdemocratico e filo-russo di Robert Fico. Prima della sua elezione era presidente del parlamento e segretario di uno dei partiti che sostengono l’esecutivo.

Durante la campagna elettorale ha sottolineato la necessità di scendere a un compromesso con la Russia nella guerra in Ucraina. “la Slovacchia rimanga dalla parte della pace e non dalla parte della guerra” ha dichiarato Pellegrini.

Pellegrini è riuscito a recuperare il distacco che Korcok aveva accumulato al primo turno delle elezioni, tenutosi una settimana fa, durante il quale aveva ottenuto più voti del suo rivale.

Perché i socialisti in Slovacchia sono filo-russi

In Slovacchia sono i partiti di sinistra, in particolare quello socialdemocratico, ad essere più vicini alle posizioni della Russia, al contrario di quanto accade nel resto d’Europa dove spesso è l’estrema destra ad essere più allineata con Mosca.

Questa peculiarità si è accentuata da quando l’esercito russo ha invaso l’Ucraina nel 2019. Per questa ragione il Partito Socialdemocratico del primo ministro Fico è stato espulso dai Partito Socialista Europeo.

La ragione per cui i socialisti in Slovacchia sono legati alla Russia è storica: l’Urss, e quindi la Federazione Russia considerata sua erede, sono viste come la forza che ha liberato il Paese dall’occupazione nazista durante la seconda guerra mondiale, mentre in Europa Occidentale questo ruolo lo hanno avuto gli Usa.