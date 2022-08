Pescara, sparatoria davanti a un bar del centro: un morto e un ferito grave, caccia all'assassino

È di un morto e un ferito grave il bilancio provvisorio di una sparatoria avvenuta in centro a Pescara. I fatti sono accaduti dopo le 20 di oggi, lunedì primo agosto, nei tavolini esterni di un bar situato all’angolo tra via Ravasco e strada Parco, non lontano dal centro cittadino. L’allarme è stato lanciato da un negoziante. Secondo le prime informazioni l’assassino si è dato alla fuga in sella a uno scooter guidato da un complice. Sul posto sono intervenuti 118, carabinieri e polizia. In base alle informazioni riportate dall’Ansa le vittime dell’agguato sarebbero di nazionalità italiana.

Sparatoria a Pescara: cos’è successo

L’episodio è accaduto poco dopo le 20. Secondo le prime testimonianze un uomo con il volto coperto dal cappuccio della felpa è entrato nel dehor del bar e ha sparato. Subito dopo, con l’aiuto di un complice, è scappato in sella a uno scooter facendo perdere le sue tracce. I colpi hanno raggiunto due persone che erano sedute.

Una è morta sul colpo, mentre l’altra è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ospedale. La zona è stata delimitata dalle forze dell’ordine per i rilievi del caso. Sul posto sono arrivati il questore di Pescara Luigi Liguori e il dirigente della Squadra Mobile Gianluca Di Frischia, oltre al sindaco di Pescara Carlo Masci.