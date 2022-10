Pescara, invasione dei cinghiali nell'asilo di Bussi sul Tirino: ferita una maestra, bimbi salvi

Momenti di paura in un asilo di Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara, dopo che alcuni cinghiali hanno sfondato la rete di recinzione del giardino e sono entrati all’interno della struttura. La famiglia ha scatenato il panico tra i bambini che, vedendo gli animali entrare in classe, sono saliti sui banchi per mettersi in salvo. A frapporsi tra loro e i cinghiali una maestra che è rimasta ferita.

Cinghiali invadono l’asilo, cos’è successo

Una famiglia di cinghiali, secondo quanto riferito dalle testate locali, ha dapprima sfondato la rete di recinzione del giardino e poi il vetro della porta d’ingresso dell’asilo di Bussi sul Tirino facendo irruzione a scuola. In pochi istanti il cinghiale più grosso è entrato in un’aula dove erano presenti una quindicina di bambini che, presi dal panico, hanno cominciato a urlare e salire sui banchi.

Una maestra si è frapposta fra i piccoli e l’animale, ferendosi leggermente a un fianco dopo avere urtato un armadio. Il frastuono della situazione ha richiamato l’attenzione del cuoco della scuola che prima, insieme alla maestra, ha fatto uscire rapidamente i bambini dall’aula, mentre il cinghiale visibilmente spaventato continuava a girare travolgendo banchi e sedie.

Nessun bambino ferito

Fortunatamente nessun bambino è rimasto ferito, nonostante la fuga precipitosa. Il cinghiale è successivamente uscito dalla scuola grazie all’intervento del cuoco che ha aperto una porta di sicurezza attraverso la quale l’animale è riuscito a tornare all’aperto, per poi allontanarsi con il resto della famiglia, due cuccioli compresi.

Sul posto sono intervenuti I Carabinieri Forestali, i Vigili del Fuoco e il sindaco Salvatore Lagatta, poco dopo sono arrivati i genitori, accorsi per riportare a casa i piccoli dopo averli tranquillizzati.