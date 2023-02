Pescara, 69enne trovato morto in un condominio: giallo sul decesso, disposta autopsia e aperta un'indagine

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Giallo a Pescara dove un uomo di 69 anni è stato trovato privo di vita nelle scale di un condominio di una via centralissima della città abruzzese. A trovare il corpo dell’uomo, per il quale non c’era più nulla da fare, sono stati alcuni residenti del palazzo che avevano più volte chiamato i soccorsi. Sul caso, avvolto nel giallo, è stata aperta un’indagine dei carabinieri.

Anziano trovato morto a Pescara, il caso

Il ritrovamento del corpo del 69enne è avvenuto nella serata di sabato 11 febbraio 2023 nelle scale di un palazzo di corso Umberto 94, via centralissima della città abruzzese a pochi passi da piazza Salotto.

A trovare l’uomo privo di sensi sarebbero stati alcuni condomini che avrebbero allertato subito soccorsi e forze dell’ordine. Al loro arrivo, però, gli uomini del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 69enne. Da un primo esame visivo sembra che i soccorsi e i carabinieri, intervenuti sul posto, non avrebbero riscontrato segni di violenza sul corpo dell’uomo deceduto.

Disposta l’autopsia sul corpo del 69enne

La morte dell’uomo, originario di Montesilvano, è dunque avvolta nel mistero e soltanto l’esame autoptico potrà dire di più sulle cause del decesso. Il corpo del 69enne è stato dunque trattenuto per i controlli del caso, con l’autopsia disposta dalla pm Anna Benigni, titolare dell’inchiesta aperta per fare chiarezza su ciò che è accaduto in corso Umberto.

Al momento, mentre i sopralluoghi e gli accertamenti vanno avanti, non è esclusa alcuna pista.

Le indagini dei carabinieri

Come detto, sul caso è stata aperta un’indagine che sarà condotta dai carabinieri. Intervenuti sul posto, le forze dell’ordine hanno dato il via a tutti i rilievi e gli accertamenti del caso.

L’uomo, trovato sulle scale, potrebbe essere morto per cause naturali o per omicidio, piste che ancora non possono essere escluse. Per questo motivo l’Arma ascolterà prima i condomini che hanno ritrovato il corpo del 69enne e poi i familiari, per cercare di ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo e per fare chiarezza su ciò che potrebbe aver portato alla sua morte.

I carabinieri, dopo essere entrati in possesso dei documenti del deceduto, hanno informato personalmente la famiglia del 69enne.