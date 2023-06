Pesca nel lago Maggiore e un'onda lo sbalza dalla barca: il cadavere recuperato dai sommozzatori

Un uomo di 70 anni, mentre stava pescando a bordo della sua barca nel lago Maggiore, è finito in acqua ed è annegato. L’incidente mortale si è verificato intorno alle 20 di sabato 17 giugno.

Sommozzatori recuperano il corpo della vittima

Dalle prime informazioni emerse sulla tragedia, sarebbe stata un’onda di intensità inaspettata a provocare la caduta in acqua dell’uomo.

Delle persone a bordo su altre imbarcazioni si sono accorte dell’incidente, ma i tentativi di salvare il 70enne sono risultati vani.

Il cadavere della vittima è stato recuperato a 19 metri di profondità dai sommozzatori, circa un’ora dopo la caduta in acqua.

L’uomo stava trascorrendo qualche giorno in campeggio

L’allarme lanciato poco prima delle 20 dai vigili del fuoco parlava di un “pescatore caduto in acqua dalla propria imbarcazione e non riemerso”.

La vittima è un 70enne di Vanzaghello (comune in provincia di Milano) che stava passando qualche giorno di campeggio con la compagna sulla sponda piemontese del Lido Italia di Castelletto.

Al momento dell’incidente era in barca da solo e si trovava all’altezza del cantiere Piccaluga di Sesto Calende (Varese), più o meno nella stessa area in cui lo scorso 28 maggio è naufragata la house boat Gooduria di Claudio Carminati.

Il tenativo di salvataggio

Chi ha visto l’uomo finire in acqua ha portato la sua imbarcazione nel punto in cui è caduto, lanciandogli un salvagente. Il 70enne, però, non sarebbe riuscito a raggiungerlo venendo inghiottito dall’acqua.

La barca era rimasta legata alla boa dove il campeggiatore l’aveva ormeggiata. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche gli equipaggi della Croce Rossa e l’elisoccorso del 118 decollato da Como.

Fonte foto: ANSA

I sommozzatori del cantiere Piccaluga hanno subito dato il via alle ricerche, ma il 70enne è stato trovato solo un’ora più tardi a 19 metri di profondità, senza vita.