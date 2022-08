Pesaro, usa alcol per bruciare le formiche: ustionato, è grave

Un 40enne di Modena è ricoverato nel reparto Grandi ustioni dell’ospedale di Parma: ha riportato ustioni di primo e secondo grado nel tentativo di bruciare le formiche stavano infiltrandosi in casa con dell’alcol.

La ricostruzione dei fatti

L’episodio è riportato da ‘Il Resto del Carlino: attorno alle 13 di martedì 23 agosto, un 40enne di Modena, in vacanze a Gabicce Mare in zona Vigna del mar, ha tentato di bruciare le formiche che stavano infiltrandosi in casa, utilizzando un flacone di alcol che, però, gli è esploso in mano.

L’esplosione ha investito in pieno il 40enne, che era vestito con maglietta e calzoncini. Anche a causa dell’abbigliamento (i pochi vestiti hanno preso fuoco) l’ustione riportata dal 40enne è molto estesa.

Fonte foto: iStock - Murmakova Per soccorrere l’uomo si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso.

I soccorsi

Le urla dell’uomo hanno attirato i familiari, che hanno spento le fiamme e chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha accompagnato il turista al campo sportivo locale, dove era scesa l’eliambulanza per il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Parma.

Come sta l’uomo

Il turista modenese in vacanza a Gabicce Mare è ora ricoverato nel reparto Grandi ustioni dell’ospedale di Parma, con ustioni di primo e secondo grado sul suo corpo. Le sue condizioni di salute sono gravi, la prognosi è riservata.