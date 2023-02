Pesaro, 27enne trovato morto in casa: scartata l'ipotesi suicidio, il cadavere scoperto da un famigliare

Nel centro storico di Pesaro, un giovane di 27 anni è stato trovato morto in casa lungo la mattinata di martedì 21 febbraio. Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto diffuse dal Resto del Carlino, la salma sembra che sia stata rinvenuta con dei segni di fendenti di arma da taglio sul torace.

Pesaro, 27enne trovato senza vita: la scoperta del cadavere

Il primo a trovare il corpo senza vita è stato un familiare. Quest’ultimo, allarmato per non aver visto arrivare il 27enne sul posto di lavoro, è andato a cercarlo nella sua dimora, in via Gabelli (a pochi metri dal Conservatorio Rossini), scoprendo il cadavere.

Sul posto, oltre ai famigliari, si è recata la Squadra Mobile e il sostituto procuratore di Pesaro Silvia Cecchi. Si cerca l’arma del delitto.

Fonte foto: ANSA

Gli agenti hanno già guardato nel cestino, in un tombino e dietro la grata di una finestra. Proseguono le ricerche. L’abitazione è stata posta sotto sequestro.

Scartata l’ipotesi del suicidio

In un primo momento si era pensato ad un suicidio, ma poi questa ipotesi è stata scartata. Chi lavora al caso sta provando a risalire al presunto omicida e a un eventuale movente.

Inquirenti al lavoro per fare luce sul caso

Nell’abitazione, attualmente, ci sono gli inquirenti e la scientifica per rilevare ogni traccia utile a individuare il responsabile.

Da quanto si è appreso, il giovane, titolare di un’attività in proprio assieme al padre ed appassionato di musica (suonava diversi strumenti), aveva preso in affitto la casa in cui è stato rinvenuto privo di vita da circa quindici giorni.