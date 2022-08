Perugia, altra tragedia sulla strada: morto ragazzo 25enne di Cividale del Friuli

Altra scia di sangue lasciata sulle strade della Penisola: lungo la serata di sabato 27 agosto, Jonathan Bardus, uno studente 25enne originario di Cividale del Friuli (Udine), ha perso la vita in un tragico incidente stradale consumatosi a San Giustino (Perugia).

Tutti salvi tranne il 25enne

Il ragazzo, assieme ad altri amici, era a bordo di una Citroen Nemo. La comitiva stava andando a cenare in Altotevere. Poco prima dell’ora di cena, a Selci Lama di San Giustino, all’incrocio fra via Tifernate e via Fratelli Rosselli, c’è stato il drammatico incidente.

Gli altri occupanti della vettura sono stati ricoverati, compreso un bambino di 7 anni: per tutti ferite lievi. A non farcela è invece stato Bardus.

Nell’impatto è stata coinvolta anche una Fiat ”Panda”, al cui volante c’era un ragazzo di Cerbara (frazione di Città di Castello) che stava tornando verso casa.

I soccorsi

Secondo una prima e sommaria ricostruzione, nello schianto la vittima venticinquenne sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo dell’automobile, dinamica che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono subito intervenute due ambulanze del 118: arrivati sul luogo i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

All’incrocio fra via Tifernate e via Fratelli Rosselli sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia tifernate che hanno dato avvia ai rilievi e alle indagini per fare totale chiarezza sul caso.

Fonte foto: ANSA

Chi era Jonathan Bardus

La notizia è presto giunta a Cividale, dove i Bardus sono assai conosciuti in quanto sono titolari della nota osteria ”Al Pellegrino di Carraria”, ai piedi della salita di Castelmonte.

Jonathan, dopo aver studiato agraria a Cividale, aveva ottenuto una laurea in veterinaria all’Università di Udine; poi, per la specializzazione, si era trasferito a Perugia dove purtroppo ha trovato la morte.