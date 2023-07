Persone attaccate dai delfini in Giappone durante il bagno in mare a pochi metri dalla riva: 4 feriti

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

In Giappone si ripetono episodi di bagnanti attaccati e feriti da delfini nei pressi della riva. E dopo che nei mari della prefettura di Fukui, dall’estate all’autunno dello scorso anno, sono stati registrati diversi feriti causati da morsi di delfini, le autorità invitano le persone a tenersi alla larga dai mammiferi.

Costole rotte per un sessantenne

Quattro uomini sono rimasti feriti dopo essere stati colpiti dai delfini su una spiaggia a Mihama, nella prefettura di Fukui, a nord ovest di Tokyo, in Giappone.

Secondo le notizie riportate dalla stampa locale, almeno quattro persone sarebbero rimaste ferite in seguito a morsi e colpi inferti da alcuni delfini che nuotavano nei pressi della riva, non lontano dai bagnanti che si trovavano in acqua.

Fonte foto: 123RF Delfini selvatici che nuotano vicino alla riva, in una immagine di archivio

In particolare, nel pomeriggio di domenica 16 luglio un delfino si è avvicinato e ha colpito un uomo sulla sessantina che stava nuotando davanti la spiaggia di Suishohama, causandogli la rottura di diverse costole.

L’attacco ai bagnanti

Successivamente, nell’arco della stessa giornata, almeno altri tre uomini sono stati morsi o colpiti dai mammiferi marini, riportando danni fortunatamente di lieve entità.

Ma secondo uno dei bagnanti attaccati dai delfini, intervistato dall’emittente nipponica TBS, l’animale che gli ha morso il braccio “non mi stava davvero mordendo, stava solo cercando di giocare”.

In ogni caso, secondo la stazione di polizia di Tsuruga, un uomo è stato attaccato da un delfino a circa cinque metri dalla spiaggia mentre nuotava con due conoscenti. Dopodiché, un signore sulla quarantina è stato morso alla mano, e due persone sulla ventina sono state morse alle dita.

Gli avvisi della polizia

La polizia locale ha fatto sapere di aver registrato almeno sei avvenimenti che potrebbero essere considerati degli attacchi da parte dei delfini alle persone che si trovano in acqua, senza contare che già durante l’estate e l’autunno dello scorso anno numerose segnalazioni di episodi simili sono state riportate da diverse stazioni di polizia.

Le autorità stanno comunque invitando la popolazione ad evitare di immergersi in presenza dei mammiferi, e su diverse spiagge sono stati affissi cartelli che consigliano ai nuotatori di evitare di avvicinarsi o toccare questi animali, generalmente docili e non aggressivi con gli esseri umani.

Diversi scienziati hanno però provato a spiegare questi atteggiamenti aggressivi, ipotizzando che “i delfini tursiopi selvatici trovino nuotare accanto agli umani incredibilmente stressante”, dato che la presenza delle persone in acqua, che non di rado si avvicinano a questi animali dimenticando la loro natura selvatica, potrebbe interrompere le loro “routine comportamentali”.