Persone accoltellate a Metz in un negozio, 5 feriti: terrorismo escluso, ipotesi regolamento di conti

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Sono cinque le persone rimaste ferite dopo essere state accoltellate in un negozi di alimentari di Metz, in Francia: due di loro verserebbero in gravi condizioni. Il violento episodio, avvenuto nel quartiere Borny di Metz, potrebbe essere un regolamento di conti, con la Polizia che al momento sembra aver escluso l’ipotesi terrorismo.

Cinque persone accoltellate nel supermercato

Nella mattinata di oggi – lunedì 17 giugno 2024 – intorno alle ore 10:15, cinque persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo grave, dopo essere state accoltellato nel quartiere Borny di Metz, nella Modella, dipartimento francese della regione Grand Est, al confine tra Germania e Lussemburgo.

Secondo le prime informazioni fin qui raccolte, come riportato dalle testate francesi, il violento accoltellamento ha avuto luogo in un negozio di alimentari del quartiere, il “Borny Souk”, non lontano dalla piazza del mercato rionale.

Fonte foto: iStock Una vista di Metz, dove cinque persone sono state accoltellate nei pressi di un negozio: esclusa l’ipotesi terrorismo

Enorme la mobilitazione in seguito all’allarme, come dichiarato dal pubblico ministero di Metz, Yves Badorc: sul posto sono difatti giunti sedici mezzi dei vigili del fuoco, con la partecipazione di 25 pompieri, e diversi veicoli della Polizia nazionale.

Le indagini della polizia di Metz

In seguito all’accoltellamento tutti i protagonisti della violenza, ad eccezione dei feriti, si sono dileguati. All’arrivo delle forze dell’ordine, un ampio perimetro dell’area circostante è stata chiuso, per permettere a Polizia e soccorritori di operare in sicurezza.

Gli agenti della Polizia francese, poco dopo la violenza, avrebbero ritrovato in una strada di Metz un veicolo utilizzato per la fuga da uno dei protagonisti della vicenda.

I feriti sono stati trasportati dai vigili del fuoco all’hôpital de Mercy di Metz, mentre la Polizia di Metz, alla quale è stata affidata l’indagine, ha effettuato rilievi e osservazioni necessarie alla ricostruzione di quanto accaduto.

Esclusa l’ipotesi terrorismo

Come confermato dal pubblico ministero di Metz, l’ipotesi di un attacco terroristico è al momento esclusa, anche se non sono state divulgate ulteriori informazioni a riguardo.

Stando però ai primi risultati delle indagini, come riportato da France 3 Grand Est, alla base della violenza potrebbe esserci un regolamento di conti legato a un caso di racket tra alcuni membri della comunità afgana locale.

Come riporta Le Figaro, le vittime “di questo attacco, di origine afgana, hanno identificato gli aggressori come appartenenti alla stessa comunità”. La Polizia, che ha ricevuto anche i complimenti dai cittadini presenti per la pronta risposta all’emergenza, è ancora sulle tracce dei responsabili della violenza.