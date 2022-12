I personaggi più cercati su Google nel 2022, Putin e Drusilla Foer svettano in top 10

Mi occupo principalmente di politica, cronaca, economia e spettacolo. Ho lavorato a lungo come redattrice per diversi quotidiani locali, per poi passare a riviste e siti di informazione nazionali. Ho maturato esperienze in agenzie di comunicazione, uffici stampa e ho organizzato eventi culturali. Sono appassionata di musica e di calcio.

Google Trends ha pubblicato la classifica dei personaggi più cercati sul noto motore di ricerca nel 2022. In cima alla top 10 ci sono il presidente russo Vladimir Putin, che il 24 febbraio ha dato il via alla sua ‘operazione speciale’ in Ucraina, ma anche Drusilla Foer, protagonista sul palco del Festival di Sanremo.

E ancora: il campione di tennis Novak Djokovic (in versione no vax) e il conduttore tv Marco Bellavia, rinchiuso nella Casa del Grande Fratello Vip.

Sono questi alcuni dei nomi che hanno catturato l’attenzione degli italiani e ottenuto il boom di click sul web nel 2022. Ecco tutti gli altri personaggi famosi più cercati su Google nel corso degli ultimi dodici mesi.

Putin è il più cercato su Google nel 2022

Google ha condiviso anche quest’anno la lista dei personaggi più cercati dagli italiani sul web attraverso il proprio motore di ricerca (qui, invece, le parole più googlate nel 2022).

Il nome più digitato è Vladimir Putin. Il capo del Cremlino è il personaggio più cliccato in assoluto da fine febbraio, quando ha deciso di invadere l’Ucraina, scatenando una guerra ancora in corso e che genera ogni giorno morte e distruzione.

Da circa dieci mesi, molti utenti cercano in Rete informazioni sul presidente russo soprattutto per rimanere aggiornati sull’andamento del conflitto, mentre altri tentano di comprendere i motivi che hanno spinto Putin a scatenare la guerra.

Perché Drusilla Foer piace così tanto

Dopo Putin, nella top 10 di Google Trends dedicata ai personaggi più cliccati del 2022, c’è Drusilla Foer, alias l’attore e regista teatrale Gianluca Gori.

Grazie al Festival di Sanremo, al quale ha partecipato in qualità di co-conduttrice accanto al padrone di casa Amadeus, Drusilla ha conquistato subito milioni di spettatori e ottenuto un successo enorme.

Ironia, simpatia, intelligenza, classe e carisma sono solo alcune delle doti della ricca donna toscana ideata da Gori e che, dopo Sanremo, l’hanno portata in tour nei teatri più importanti d’Italia e poi di nuovo in tv, al timone dell’Almanacco del giorno dopo su Rai2.

Fonte foto: IPA Drusilla Foer

Drusilla Foer piace perché porta sempre in scena una recitazione profonda e veritiera, in grado di far riflettere su molte tematiche legate ai diritti e all’identità di genere.

Musicisti e sportivi in top 10, i nomi più cliccati

Terzo posto per il giovane Blanco, vincitore (insieme a Mahmood) del Festival di Sanremo con il brano Brividi. Il suo nome è stato uno dei più digitati su Google, anche dopo la kermesse ligure, sulla scia del boom di vendite del suo album e della partecipazione all’Eurovision Song Contest di Torino.

La top 10 dei personaggi più cercati sul web nel 2022 prosegue con i tennisti Jannik Sinner e Novak Djokovic, ma per motivi diversi l’uno dall’altro.

Il fenomeno azzurro, classe 2001, è il quarto personaggio più googlato in Italia. Il campione altoatesino si piazza in alta classifica su Google nonostante un 2022 non semplicissimo, ricco di gare ma anche di stop.

Nonostante ciò, Jannik risulta essere uno dei personaggi più cercati dell’anno, in attesa dell’exploit (che si spera arrivi nel 2023) che farebbe di certo impazzire il web.

Ancora tennis in classifica: Novak Djokovic (sesto posto su Trends) ha catturato l’interesse del pubblico e dei media agli Australian Open di gennaio.

Il campione serbo si è opposto alle norme anti-covid, alle autorità australiane e alla posizione assunta dalla federazione internazionale di tennis: non ha voluto vaccinarsi e, per questo, è stato bloccato all’aeroporto, con tanto di divieto di ingresso nel paese.

Nole è diventato così protagonista di una battaglia legale che ha portato all’annullamento del suo visto. Una vicenda che ha intrattenuto non solo i tifosi, ma anche il web per lungo tempo.

Tra i due campioni si insinua un altro sportivo, l’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic (quinto posto), davanti al tennista Metteo Berrettini (settimo posto) e al calciatore Paulo Dybala della Roma (ottavo posto su Google).

Se da un lato il calcio si conferma lo sport più amato e seguito in Italia, dall’altro il tennis comincia a ritagliarsi lo spazio che merita e ad ammaliare milioni di nuovi appassionati incollati alla tv e al web.

Il caso Marco Bellavia, cos’è successo

La Top 10 di Google Trends si chiude con Marco Bellavia e Ornella Muti. A sorpresa, il nome dell’attore e conduttore tv (che di recente ha partecipato alla settima edizione del Grande Fratello Vip), è cliccatissimo su internet.

Le ricerche che lo riguardano hanno avuto un’impennata durante e dopo la decisione di abbandonare il programma. Bellavia è entrato in conflitto con altri concorrenti del reality dopo aver confessato di avere problemi psicologici.

“Mi hanno attaccato per questo motivo”, ha accusato il gieffino, scatenando un’accesa polemica che ha coinvolto la redazione della trasmissione per alcuni giorni.

Ornella Muti, invece, è stata co-conduttrice di una serata del Festival di Sanremo e ha attirato l’attenzione degli utenti di internet per la sua performance sul palco dell’Ariston dopo essere stata lontana dal piccolo schermo per parecchio tempo.

Le ricerche sul suo conto si sono concentrate sulla sua vita privata, dalla figlia Naike Rivelli al compagno dell’attrice.

Dalla regina Elisabetta a Piero Angela, gli addii del 2022

Il boom di ricerche su Google si raggiungono anche con le scomparse celebri. Ed ecco che tra i personaggi morti nei mesi scorsi, e più cercati sul web, spiccano Elisabetta II d’Inghilterra, Piero Angela, Mino Raiola, David Sassoli e Monica Vitti.

Se la scomparsa della regina a 96 anni, dopo 70 anni di regno, ha rappresentato un evento epocale, la popolarità e l’affetto per Piero Angela non potevano che fare il pieno di click.

Così come David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, e l’indimenticabile Monica Vitti per la sua carriera d’attrice.

Chi sono gli attori e i cantanti più amati sul web

Dando un’occhiata alle varie categorie, come ad esempio il cinema, il primo posto delle ricerche Google del 2022 è occupato da Will Smith: lo schiaffo che l’attore ha dato a Chris Rock, durante la cerimonia degli Oscar, ha avuto un impatto mediatico senza precedenti, che si è presto riversato sul web.

E tra i cantanti? Blanco, come detto, è il musicista più amato in Rete. Bene anche La Rappresentante di Lista con la hit Ciao Ciao, e gli intramontabili Gianni Morandi (che ha preoccupato i fan per la mano infortunata) e Iva Zanicchi (star di Ballando con le Stelle).