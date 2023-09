Persona investita dal treno a Torino, si tratterebbe di un suicidio: pioggia di cancellazioni e ritardi

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Una persona è morta dopo essere stata travolta da un treno a Torino, dove a causa dell’investimento la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra le stazioni Porta Susa e Stura. Il blocco del traffico su rotaia, in corso dalle 11.34 di venerdì 8 settembre, è stato necessario per permettere i rilievi sui binari da parte delle autorità. Stando le prime informazioni riportate dal ‘Quotidiano Canavese’, non è escluso che dietro l’incidente avvenuto nei pressi della stazione di Torino Rebaudengo Fossata ci sia stato un gesto suicida.

Gli accertamenti

Le cause dell’investimento della vittima sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia ferroviaria, al lavoro sul tratto di rotaia interessato insieme alle autorità giudiziarie. Sempre secondo le ricostruzioni riportate finora dalla stampa locale, la persona travolta dal treno sarebbe morta sul colpo.

Come comunicato da Rfi, l’Alta Velocità e i treni regionali stanno subendo da tutta la mattinata ritardi e cancellazioni.

Fonte foto: ANSA Treno ad Alta Velocità fermo a Porta Susa

I ritardi

Sul proprio sito, Rfi comunica che dalle 15.30, “la circolazione ferroviaria precedentemente sospesa tra Torino Porta Susa e Torino Stura per l’investimento di una persona da parte di un treno, è in graduale ripresa dopo la fine degli accertamenti da parte delle autorità competenti”.

L’incidente e i relativi rilievi, sempre secondo quanto informa la società del gruppo Ferrovie dello Stato, ha provocato rallentamenti fino a 180 minuti per sette treni Alta Velocità, la limitazione di 16 treni Alta Velocità e limitazione o cancellazione di 20 convogli regionali.

Alle 14.30 l’azienda comunicava che il treno ad Alta Velocità direttamente coinvolto con tempo di percorrenza maggiore oltre i 60 minuti è il FR 9543 Torino Porta Nuova (13:00) – Salerno (20:05).

Mentre i treni ad Alta Velocità parzialmente cancellati sono i seguenti:

FR 9304 Napoli Centrale (5:23) – Bardonecchia (13:30): il treno oggi termina la corsa a Torino Stura. I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili.

FR 9516 Battipaglia (5:30) – Torino Porta Nuova (13:00): il treno oggi termina la corsa a Milano Centrale. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno FR 9310 Napoli Centrale (8:55) – Torino Porta Nuova (15:20) che oggi ferma anche a Milano Centrale.

FR 9612 Salerno (5:38) – Torino Porta Nuova (12:10): il treno oggi termina la corsa a Torino Stura. I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili. FR 9716 Venezia Santa Lucia (8:18) – Torino Porta Nuova (11:50): il treno oggi termina la corsa a Torino Stura. I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili. • FR 9539 Torino Porta Nuova (12:00) – Napoli Centrale (18:53): il treno oggi ha origine da Milano Centrale. I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9543 Torino Porta Nuova (13:00) – Salerno (20:05).

FR 9641 Torino Porta Nuova (13:50) – Roma Termini (18:10): il treno oggi ha origine da Torino Stura. I passeggeri da Torino Porta Nuova possono utiizzare con i primi treni utili fino a Torino Stura. • FR 9325 Bardonecchia (14:40) – Napoli Centrale (22:03): il treno oggi ha origine da Torino Porta Susa. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili.

FR 9645 Torino Porta Nuova (14:50) – Roma Termini (19:10): il treno oggi ha origine da Torino Stura. I passeggeri da Torino Porta Nuova possono utiizzare i primi treni utili fino a Torino Stura.

Il servizio sostitutivo

Dalle 14.15 Rfi ha attivato un servizio sostitutivo con autobus per i collegamenti regionali nel tratto interrotto. “Lo stop, reso necessario per consentire alle Autorità competenti l’intervento e i rilievi di rito – hanno fatto sapere da Rfi – interessa le linee regionali e Alta Velocità, in particolare: le linee regionali SFM1 Rivarolo-Chieri e SFM2 Pinerolo-Chivasso sono interrotte tra Torino Lingotto e Settimo, SFM4 Alba-Torino Stura, SFM6 Asti-Torino Stura e SFM7 Fossano-Torino Stura fanno capolinea a Torino Lingotto, Torino-Aosta e Torino-Milano arrivano e partono da Chivasso. I collegamenti sulla linea Alta Velocità terminano la corsa a Torino Stura. È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria ed è stato attivato un servizio con autobus nel tratto interrotto”.