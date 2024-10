Perquisite sedi Anas, indagati manager e funzionari per corruzione e turbativa d'asta: l'ombra delle mazzette

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Alcune sedi di Anas, la società che si occupa di infrastrutture stradali, sono state perquisite dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’inchiesta che ipotizza i reati di corruzione e turbativa d’asta e rivelazione e utilizzazione di segreto d’ufficio.

L’inchiesta su Anas

La notizia è stata anticipata sul sito di La Repubblica. L’inchiesta riguarda un volume di appalti di “circa 400 milioni di euro”, per cui sarebbero state pagate tangenti “tra i 300 e i 400mila euro”.

L’ipotesi di indagine, della procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano e dei pm Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri, è che alcuni appalti per strade in Lombardia e nel Nord est siano stati pilotati in cambio di mazzette, attraverso la diffusione di notizie riservate che avrebbero favorito alcune aziende nell’acquisizione delle commesse.

Gli indagati nell’inchiesta su Anas

Nove persone risultano indagate. Quattro sono funzionari Anas. Gli altri sono manager e imprenditori.

Coinvolte anche le società Anas – Struttura territoriale Lombardia, a Milano, e Consorzio Stabile Sis a Torino. I militari della Guardia di Finanza di Milano hanno avviato l’acquisizione di documenti nelle sedi delle società a Roma, Milano, Firenze e Torino.

