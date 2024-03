Perizia balistica su caso Pozzolo e sparo di Capodanno: chi ha fatto partire il colpo, novità su traiettoria

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

È stata depositata la perizia balistica sullo sparo di Capodanno partito dalla pistola del deputato FdI (sospeso) Emanuele Pozzolo e che ha ferito alla coscia il 31enne Luca Campana, genero di Pablito Morello, caposcorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

Cosa è emerso dalla perizia balistica sullo sparo di Capodanno

Stando a quanto appreso da fonti qualificate dall’agenzia ‘LaPresse’, il proiettile esploso dalla pistola di proprietà di Emanuele Pozzolo, prima di colpire Luca Campana alla coscia, “strusciò il tavolo in modo radente“.

È quanto emerso dalla consulenza disposta dalla Procura della Repubblica di Biella.

Emanuele Pozzolo è l’unico indagato per i fatti del veglione di Capodanno a Rosazza, durante il quale un colpo di pistola ha ferito alla coscia Luca Campana, genero del caposcorta di Andrea Delmastro Delle Vedove.

Caso Pozzolo: chi ha fatto partire lo sparo di Capodanno?

‘LaPresse’ ha fatto sapere inoltre che le conclusioni della perizia, redatte dalla perita Raffaela Sorropago, sarebbero compatibili con le testimonianze dello stesso Campana e del figlio.

L’esame balistico, infatti, avrebbe ricostruito che il fatto sarebbe avvenuto attorno a un tavolo rettangolare dove c’erano delle persone in piedi, fra cui Emanuele Pozzolo, e che il proiettile che ha ferito Luca Campana sarebbe partito dal centro del tavolo verso il lato corto in direzione della cucina, dove si trovava il 31enne poi rimasto ferito alla coscia.

Come riporta ‘La Repubblica’, Luca Campana, ascoltato in ospedale subito dopo l’incidente, il primo gennaio, avrebbe raccontato: “C’era Pozzolo che maneggiava l’arma. Al suo fianco c’era Morello e poi io. Eravamo tutti molto vicini al tavolo. Ho visto a un certo punto Pozzolo aprire il tamburo, probabilmente per mostrare le cartucce. Ha appoggiato sul tavolo il revolver per smontarlo, subito dopo è partito il colpo“.

La posizione di Emanuele Pozzolo sul caso di Capodanno

Il deputato (sospeso) di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo è l’unico indagato per il fatto avvenuto al veglione di Capodanno in una sala della Pro Loco di Rasazza.

Davanti ai pm, Pozzolo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Pubblicamente, ha sempre ribadito di non essere stato lui a sparare.