Periti sicuri sulla morte di Saman Abbas: "È stata strangolata o strozzata". L'esito della perizia e l'accusa

C’è ancora qualche interrogativo che deve trovare risposta nella morte di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara nella notte del 30 aprile 2021, ma l’ultima perizia sul corpo della giovane sembra chiarire com’è deceduta. I periti, infatti, hanno trasmesso le carte degli esami, dando un quadro un po’ più chiaro.

Com’è morta Saman Abbas

I periti, nominati dalla Corte d’Assise di Reggio Emilia, hanno analizzato il corpo della giovane 18enne ritrovato nel novembre scorso in un casolare. Dalla perizia sarebbe emerso un quadro un po’ più chiaro sulla morte di Saman, ma soltanto i parenti accusati potranno dare la certezza.

Gli esami, infatti, hanno permesso di giungere alla conclusione che la morte sia stata causata da asfissia per strangolamento o strozzamento. L’esito della perizia, portata avanti dagli esperti Cristina Cattaneo e Biagio Eugenio Leone, è contenuta nella relazione preliminare medico legale e anatomopatologica depositata in vista dell’udienza di venerdì.

Strozzare o strangolare, la differenza

Un dettaglio in più, ma che ancora non dà certezze. La perizia sul corpo di Saman Abbas, infatti non chiarisce totalmente le cause delle morte della 18enne.

Tra strozzare e strangolare, infatti, c’è una differenza. Il primo è un atto che, in termini medico-legali, avviene a mani nude. Il secondo, invece, implica l’uso di altri strumenti.

La reazione dei legali dello zio

Per l’omicidio di Saman Abbas sono cinque gli indagati, ovvero i genitori della 18enne Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq e lo zio Danish Hasnain.

Proprio il legale di Danish, l’avvocato Liborio Cataliotti, ai microfoni di Lapresse non si è detto sorpreso dell’esito della perizia. “È in linea con quello che ha riferito il mio cliente ed era tra le nostre previsioni” ha sottolineato.

Danish, infatti, aveva dato questo dettaglio al suo legale, ma l’esito della perizia non può scagionarlo. Cataliotti, infatti, ha sottolineato che l’esame non può chiarire se l’omicidio sia avvento “da parte di uno o più persone e a mani nude o con strumenti”.

La prossima udienza sul caso Abbas

L’esito della perizia, come detto, è stato depositato in vista della prossima udienza che si terrà venerdì in tribunale a Reggio Emilia. In occasione di questa seduta anche Shabbar Abbas potrebbe assistere in video.

Intanto il padre di Saman è atteso nelle prossime ore a una nuova udienza in Pakistan che potrebbe decidere sull’eventuale estradizione più volte rinviata.