Perdita di petrolio dal più grande giacimento onshore d'Europa: si teme il disastro ambientale nel Dorset

Potrebbe essere già in corso un disastro ambientale a causa di una perdita di petrolio da un giacimento onshore nel Dorset, regione sudorientale della Gran Bretagna. L’impianto è quello di Wytch Farm, nei Purbecks, ed è uno dei più grandi siti terrestri di estrazione in tutta Europa.

L’impianto, acquisito da Perenco nel 2011, era in precedenza gestito da BP. Perenco ha confermato che si è verificata una perdita limitata di petrolio in uno dei suoi pozzi a Wytch Farm.

La compagnia energetica ha dichiarato che la squadra di gestione degli incidenti è stata prontamente attivata e che la perdita è stata fermata.

Perenco ha fatto sapere in seguito di essere all’opera con le autorità competenti per le operazioni di pulizia dell’area.

Il governatore della regione Philip Broadhead ha dichiarato che, sebbene la perdita sia stata contenuta, il petrolio è fuoriuscito nell’acqua e nell’area circostante.

“Il nostro obiettivo deve essere garantire la mitigazione degli effetti di questa disastro”, ha promesso il governatore.

A major incident has been declared due to an oil leak from the Wytch Farm oil field.

Please find more information below – further updates will be provided when we know more.

All partner agencies are working closely together to ensure all measures needed are being enacted. pic.twitter.com/NAJsnxaITt

— Philip Broadhead (@PhilBroadhead) March 26, 2023