Perde il controllo e si schianta contro due auto: motociclista morto nell’incidente tra Montebruno e Torriglia

Un uomo ha perso il controllo della propria moto mentre viaggiava tra Torriglia e Montebruno, finendo per schiantarsi contro due auto sulla Strada Statale 45: morto nell’incidente il centauro 59enne, rilievi in corso da parte dei Carabinieri accorsi sul posto.

Incidente tra Torriglia e Montebruno

È avvenuto nella tarda mattinata di oggi – sabato 6 luglio 2024 – poco prima di mezzogiorno un incidente mortale sulla Strada Statale 45 tra Montebruno e Torriglia, comuni che fanno parte della città metropolitana di Genova, in Liguria.

Secondo le prime informazioni fin qui raccolte, come riportato da Genova Today, un uomo di 59 anni che viaggiava in sella alla propria moto ha perso, per cause ancora da definire, il controllo del mezzo.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona tra Torriglia e Montebruno nella quale è avvenuto l’incidente tra una moto e due auto, nel quale è morto un uomo di 59 anni

Il centauro è andato quindi a schiantarsi prima contro una vettura, per poi colpirne una seconda che viaggiava in senso contrario di marcia.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono quindi accorsi il personale medico della Croce Rossa Montebruno, i volontari del Soccorso Alta Valtrebbia, le automediche Golf 3 e Golf 7, con il supporto dell’elisoccorso Grifo. Giunti per gli accertamenti del caso anche i Carabinieri di Santa Margherita Ligure.

Il motociclista è fin da subito apparso in condizioni disperate e, nonostante le manovre di rianimazione effettuate dagli operatori sanitari accorsi, per lui non c’è stato niente da fare.

Il 59enne, un uomo originario di Busseto, in provincia di Parma, è stato dichiarato morto sul posto: troppo gravi le ferite riportate nello scontro. Sul posto sono al lavoro i Carabinieri, impegnati nei rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica che ha portato all’incidente.

Un secondo incidente sulla Statale 45

Non molto tempo dopo, sempre sulla strada statale 45 di Val Trebbia, che collega le città di Genova e Piacenza, si è verificato un secondo incidente, avvenuto però all’altezza di Rovegno, che è comunque parte della città metropolitana di Genova.

Anche in questo caso vittima dell’incidente è un motociclista, un uomo di 35 anni che ha perso il controllo e si è scontrato con un’automobile. L’uomo è stato soccorso ed è stato traportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale “San Martino” di Genova con l’elicottero Drago.

Fortunatamente però, nonostante le sue pessime condizioni, con diverse fratture agli arti e un trauma cranico, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.