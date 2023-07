Perde il controllo della moto e si schianta: 31enne muore a Azzano Decimo, vicino a Pordenone

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Incidente mortale nella notte. A Azzano Decimo, a pochi chilometri da Pordenone, un uomo di 31 anni ha perso il controllo della propria moto schiantandosi sulla strada. È morto a seguito dell’impatto, nonostante il rapido intervento dei soccorsi.

La dinamica dell’incidente di Azzano Decimo

Nella notte del 2 luglio a Azzano Decimo, alcuni chilometri a sud di Pordenone, un uomo di 31 anni ha perso il controllo della propria motocicletta schiantando si sull’asfalto.

L’incidente è accaduto attorno alle 22:30 in via Cesena. Secondo le prime ricostruzioni, eseguite dai carabinieri giunti sul luogo del sinistro, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

Fonte foto: Tuttocittà Azzano Decimo, dove si è verificato l’incidente in cui è morto il motociclista

L’uomo avrebbe semplicemente sbandato da solo, venendo sbalzato via dal proprio mezzo e impattando violentemente sulla strada.

Incidenti in Italia: numeri in crescita

Il 2023 si sta rivelando un anno tragico per gli incidenti stradali. Nei soli fine settimana sarebbero già 600 i morti sulle strade del nostro Paese.

Solo nello scorso fine settimana, quello del 1 e 2 luglio, le vittime registrate sono state 43. Di queste ben 24 erano motociclisti, come nel caso dell’incidente di Azzano Decimo.

La principale causa dei sinistri e dei morti sulla strade italiane rimane la velocità. In particolare in città e sulle strade statali, i limiti vengono raramente rispettati.

Tra le categorie più a rischio sulle nostre strade ci sono quelle più fragili: moltissimi morti infatti sono pedoni o ciclisti che hanno la peggio negli scontri con le auto.

I soccorsi e la morte del 31enne

L’incidente di Azzano Decimo è stato immediatamente notato dagli altri automobilisti in transito, che hanno chiamato il 112 per far accorrere i soccorsi sul luogo del sinistro.

Immediatamente la Struttura operativa regionale di emergenza sanitaria ha inviato sul posto un’ambulanza e un’auto medica, provenienti entrambe dalla vicina Pordenone.

Si è alzato in volo anche l’elisoccorso, che ha accompagnato l’arrivo dei vigili del fuoco e dei carabinieri, per eseguire le rilevazioni necessarie in caso di incidente stradale.

Il personale medico e infermieristico giunto sul posto ha però potuto fare poco per il motociclista 31enne. Il suo decesso è stato costatato e dichiarato poco dopo l’arrivo dei soccorsi.