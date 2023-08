Perde il controllo del motorino e si schianta contro un palo: morto sul colpo 17enne di Giarre, vicino Catania

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Tragico incidente a Giarre, vicino a Catania. Un ragazzo di 17 anni ha perso il controllo del proprio motorino schiantandosi contro un lampione. Nonostante gli immediati soccorsi, il giovane è morto quasi immediatamente.

La dinamica dell’incidente di Giarre

Nella notte tra martedì e mercoledì Mattia Musumeci, ragazzo di 17 anni di Giarre, è morto dopo essersi schiantato contro un lampione dell’illuminazione pubblica nel comune a nord di Catania.

Il giovane avrebbe perso il controllo del proprio motorino, uno scooter Honda Sh, mentre procedeva in direzione di piazza Carmine, tra corso Messina e via Alfieri. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare.

Fonte foto: Tuttocittà Giarre, il piccolo comune a nord di Catania dove è avvenuto l’incidente

Sembra però possibile escludere che siano coinvolti altri mezzi. Dopo essere caduto dalla propria moto, Musumeci è finito contro il palo del lampione con un urto estremamente violento.

I soccorsi dei condomini e del 118

L’incidente ha svegliato il vicinato per il forte suono prodotto dall’impatto della moto sull’asfalto e del giovante contro il lampione. I condomini degli edifici circostanti sono stati i primi a chiamare i soccorsi e a prestare aiuto al ragazzo.

Secondo le prime testimonianze, riportate anche dal sito del quotidiano ‘Il Giornale di Sicilia’ però, il giovane sarebbe morto pochi istanti dopo l’impatto, nonostante i soccorsi siano stati forniti subito dopo l’avvenuto impatto con il lampione.

Anche il pronto arrivo dei sanitari del 118 non ha potuto evitare il decesso. Mattia Musumeci avrebbe compiuto 18 anni alla fine dell’anno. Il corpo è stato trasferito alla camera mortuaria dell’ospedale di Giarre

L’intervento dei vigili del fuoco e gli accertamenti

Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono stati svolti dal nucleo radiomobile dei carabinieri di Giarre, che al momento non ha riscontrato il coinvolgimento di altri mezzi nel sinistro.

Oltre alle forze dell’ordine, sul posto sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco. L’impatto con il lampione è stato infatti talmente forte da far cadere la plafoniera dell’illuminazione e da aver danneggiato la struttura del palo.

I pompieri hanno quindi provveduto a mettere in sicurezza il lampione tramite l’utilizzo dell’autoscala del comando provinciale, per evitare che la struttura potesse collassare completamente.