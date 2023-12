Perché Rose Villain ha cantato ad Amici: il regolamento di Sanremo 2024 e la differenza col caso Mahmood-Fazio

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Polemica su Sanremo. Il Festival non è ancora cominciato, ma sta già facendo parlare di sé per il divieto ai cantanti di andare ospiti in trasmissioni di altre reti. Ma Rose Villain ha cantato ad Amici, su Canale 5: ecco perché.

Il caso Mahmood da Fazio

Nella serata di domenica Fabio Fazio avrebbe dovuto ospitare il cantante Mahmood al suo programma Che Tempo Che Fa, sul Nove, la rete in chiaro di Warner Bros. Discovery, per un’intervista.

Fazio non ha trovato l’accordo per il rinnovo con la Rai alla fine della scorsa stagione e ha spostato la propria trasmissione, tra quelle di maggior successo nella TV italiana, su un’altra rete, accompagnato da moltissimi suoi collaboratori storici.

Fonte foto: ANSA Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

Domenica però Mahmood non ha potuto prendere parte alla trasmissione. La causa sarebbe un nuovo regolamento che impedisce ai cantanti di Sanremo di partecipare a programmi in reti che non siano quelle Rai.

Il nuovo regolamento di Sanremo

Durante la trasmissione, in particolare nel segmento con Luciana Littizzetto, è emersa la questione dell’assenza di Mahmood. Fabio Fazio ha quindi spiegato di essere stato contattato dalla casa discografica del cantante in mattinata.

Nella telefonata gli avrebbero spiegato che nuove disposizioni della Rai impediscono ai cantanti di andare in trasmissioni fuori dalla TV pubblica. La durata dell'”embargo” si estenderà fino a dopo la fine del Festival, al 13 febbraio.

“Noi abbiamo sempre avuto il vincitore. La circolare dice che per due giorni dopo il festival, potranno andare solo nei programmi Rai” ha detto in conclusione il conduttore.

Perché Rose Villain ha cantato ad Amici

Proprio nella giornata di domenica era andata in onda la settimanale puntata del programma Mediaset Amici, su Canale 5, alla quale però aveva partecipato un’altra cantante di Sanremo: Rose Villain, che aveva cantato il suo nuovo singolo.

Se, come detto da Fazio, la comunicazione era giunta in mattinata, questo avrebbe potuto pregiudicare la partecipazione di Rose Villain a Sanremo. La polemica è però stata subito smorzata perché il programma è in realtà registrato.

Di conseguenza la partecipazione alla trasmissione era avvenuta giorni prima della decisione della Rai di proibire ai cantanti di Sanremo di partecipare alle trasmissioni delle reti concorrenti.