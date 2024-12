Perché Mattarella e Meloni non saranno alla Prima della Scala: chi ci sarà al loro posto nel Palco Reale

Sergio Mattarella e Giorgia Meloni non saranno presenti alla Prima della Scala. Al loro posto sul Palco Reale siederanno, rispettivamente, la senatrice a vita Liliana Segre e le altre cariche dello Stato a partire dal presidente del Senato Ignazio La Russa, la vicepresidente della Camera Anna Ascani e il governatore della Lombardia Attilio Fontana, oltre al sindaco della città di Milano Giuseppe Sala e al ministro della Cultura Alessandro Giuli. Il presidente della Repubblica sarà assente per partecipare alla cerimonia di riapertura della cattedrale di Notre Dame a Parigi mentre la premier non ha rilasciato dichiarazioni in merito.

Perché Sergio Mattarella e Giorgia Meloni non ci saranno

Come detto in apertura, il presidente della Repubblica e la presidente del Consiglio dei Ministri non saranno sul Palco Reale in occasione della Prima della Scala.

Sergio Mattarella, infatti, sarà impegnato a rappresentare l’Italia in occasione della riapertura della cattedrale di Notre Dame a Parigi prevista per sabato 7 dicembre. La cerimonia ufficiale sarà presieduta dall’Arcivescovo di Parigi.

Sul motivo dell’assenza di Giorgia Meloni, invece, non ci sono notizie. Il sindaco Giuseppe Sala lo aveva reso noto il 4 novembre in una nota ufficiale.

La premier aveva declinato l’invito anche nel 2023. Nel 2022, in occasione della sua prima e ultima partecipazione, sui social aveva definito il Teatro alla Scala di Milano “un pezzo fondamentale della storia culturale italiana”.

Chi salirà sul Palco Reale al loro posto

Al posto del presidente della Repubblica ci sarà Liliana Segre, mentre nel posto di Giorgia Meloni ci sarà il ministro della Cultura Alessandro Giuli insieme alla seconda carica dello Stato, il presidente del Senato Ignazio La Russa, e alla vicepresidente della Camera Anna Ascani.

Sul Palco Reale, la prestigiosa postazione del Teatro alla Scala riservata alle autorità, ci saranno anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Dove seguire la Prima della Scala a Milano

Sabato 7 dicembre andrà in scena la Prima della Scala, la serata inaugurale della stagione 2024/2025 del nobile teatro milanese. L’opera alla quale gli spettatori assisteranno sarà La Forza del Destino di Giuseppe Verdi.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 18 e durerà circa 3 ore e 58 minuti. Escludendo gli spettatori che assisteranno alla Prima della Scala in presenza – all’interno del teatro o attraverso le proiezioni in diretta che saranno disponibili nei vari Municipi della città meneghina – l’evento verrà trasmesso in diretta su Rai 1 e RaiPlay a partire dalle 17:45.

Lo spettacolo sarà disponibile inoltre su RaiPlay per 15 giorni dall’evento in diretta.