Perché la Russia si è ritirata dall'Isola dei Serpenti e cosa succede adesso

I russi hanno lasciato l’Isola dei Serpenti, nel Mar Nero, dopo i bombardamenti dell’esercito di Volodymyr Zelensky. Lo ha reso noto il comando operativo meridionale ucraino, tramite una nota in cui è stato spiegato che “durante la notte, a seguito di un’operazione militare di successo con le nostre unità missilistiche e di artiglieria sull’Isola dei Serpenti, il nemico ha evacuato frettolosamente i resti della guarnigione su due motoscafi e probabilmente ha lasciato l’isola”.

Ucraina, ritiro dell’esercito russo dall’Isola dei Serpenti: la versione di Mosca

Il ministero della Difesa russo ha confermato il ritiro delle sue truppe dall’isola, fornendo però una versione differente da quella ucraina, cioè parlando di un “passo di buona volontà”.

“Le forze armate russe – ha riferito il ministero in un comunicato diffuso dall’agenzia di stampa statale russa Tass – hanno completato la loro missione sull’Isola dei Serpenti e hanno ritirato la loro guarnigione. Questa decisione impedirà a Kiev di speculare sull’impossibilità di esportare grano“.

Il botta e risposta tra Mosca e Kiev

A stretto giro dalle dichiarazioni giunte da Cremlino, è arrivata la replica da Kiev che, per l’ennesima volta, ha accusato Mosca di divulgare notizie false e di provocare volutamente la crisi del grano.

“La Russia continua a provocare una crisi alimentare e mente. Stanno ancora bloccando i nostri porti e distruggendo il grano”, ha affermato su Telegram il capo dell’ufficio di presidenza ucraino, Andriy Yermak, smentendo la versione offerta da Mosca sul ritiro dall’isola dei Serpenti.

“Lo presentano come un ‘gesto di buona volontà'” e dicono che “la Russia non interferisce con i corridoi umanitari per l’esportazione di grano ucraino. Ma tutto questo – ha proseguito Yermak – è completamente falso“.

“I russi bombardano i magazzini con il nostro grano”: la denuncia proveniente da Kiev

“Innanzitutto sono state le forze armate ucraine a cacciare i russi dall’Isola dei Serpenti. In secondo luogo, i russi stanno bombardando i magazzini con il nostro grano. In mattinata è stato sparato a un magazzino nella regione di Dnipropetrovsk”, ha concluso il capo dell’ufficio di presidenza ucraino.