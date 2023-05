Perché l'hostess Ilaria De Rosa è stata arrestata in Arabia Saudita: rivelazione della madre, dubbi sull'amico

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Tiene banco il caso della hostess Ilaria De Rosa, originaria di Castelminio di Resana ma da qualche mese residente in Arabia Saudita, dove è stata arrestata per presunto traffico di stupefacenti. Per la madre si tratta di un enorme equivoco e ridimensiona la vicenda.

Perché Ilaria De Rosa è stata arrestata

La notizia è emersa nella giornata di ieri: la 23enne hostess della Avion Express, compagnia aerea lituana, risultava scomparsa nel nulla da inizio maggio. I genitori non avevano più sue notizie e si sono rivolti ai carabinieri per denunciarne la scomparsa.

Tramite la Farnesina, pochi giorni dopo è arrivata la conferma: Ilaria De Rosa è stata arrestata a Gedda, in Arabia Saudita, per presunto traffico di droga. Grossa la sorpresa per i familiari, mentre le autorità cercano di chiarire il caso.

La ragazza sarebbe stata ripresa da alcune telecamere mentre saliva in auto con tre uomini: dopo quel momento, sarebbe forse stata coinvolta in una retata delle forze dell’ordine locali, che hanno portato in carcere anche l’italiana.

Per la madre della 23enne c’è un equivoco

Della vicenda ha parlato ora la madre, Marisa Boin, in un’intervista a La Tribuna di Treviso. Al di là della comprensibile preoccupazione per le sorti della figlia, in carcere in un Paese straniero estremamente severo in materia di traffico, possesso e consumo di droghe, non crede che la figlia sia coinvolta.

“È certamente vittima di un equivoco” ha detto su Ilaria De Rosa, svelando inoltre come sarebbero andate le cose: “È stata fermata mentre si trovava su un’automobile con altri ragazzi. E uno di questi aveva una canna. Non droga da spacciare, ma una sigaretta. Eppure hanno arrestato anche lei”.

Per la 55enne, è impossibile che la 23enne hostess abbia a che fare col traffico di droga: “Vengono sottoposte a controlli molto stingenti in aeroporto, non avrebbe mai potuto trafficare droga”. Per i familiari, è un momento delicato: “Difficile vivere senza sapere come sta, speriamo che il console la possa vedere o almeno sentire presto”.

Chi è la hostess italiana in carcere a Gedda

La Farnesina ha richiesto una visita consolare in carcere per sincerarsi delle condizioni di Ilaria De Rosa e chiarire la sua situazione, più che mai confusa. La ragazza, viene riportato, abita nel Paese arabo da qualche mese e conosce pertanto le usanze e leggi locali.

Dopo le superiori al Duca degli Abruzzi di Treviso e gli studi allo United World College di Maastricht, ha lavorato per in Germania e per la Nato. Come hostess, ha volato prima per la compagnia aerea italiana Neos Air, quindi per la lituana Avion.

Per chi la conosce, non c’è modo che possa essere davvero coinvolta in un traffico internazionale di droga: la speranza della famiglia è che la sua situazione possa risolversi il più rapidamente possibile.