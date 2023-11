Perché l'aurora boreale è stata visibile anche dall'Italia da Nord a Sud: le foto fanno il giro dei social

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

L’Italia ha recentemente sperimentato un raro spettacolo celeste come l’aurora boreale, un fenomeno solitamente limitato alle latitudini settentrionali. Questo evento straordinario, causato da una potente tempesta solare, ha colorato il cielo italiano con sfumature di rosso e viola, visibile dalle Alpi settentrionali alla Puglia. L’aurora boreale è il risultato dell’interazione tra particelle solari cariche e l’atmosfera terrestre. È un fenomeno unico, solitamente riservato ai paesi scandinavi e all’Islanda.

Aurora boreale in Italia, a che ora

In Italia l’aurora boreale è sicuramente un fenomeno a dir poco insolito. Il cielo si è trasformato in una tavolozza di colori intensi, con il picco di visibilità tra le 18 e le 19.

Questo spettacolo celeste è stato notato anche in altre nazioni europee, tra cui Austria, Romania e Slovenia, come dimostrato dalle immagini delle webcam dei siti meteo e dai contributi degli utenti sui social.

Perché l’Aurora si vede in Italia

Per quanto rara, non si tratta della prima volta per l’aurora boreale in Italia. Il fenomeno aveva già fatto la sua comparsa in Italia il 25 settembre, colorando i cieli di Lombardia e Alto Adige.

Questo spettacolo è il risultato dell’interazione tra le particelle provenienti dal vento solare e l’atmosfera terrestre, e di solito è visibile alle latitudini più settentrionali a causa della forma della Terra.

Ciò che ha permesso di vederlo in Italia è stata una tempesta solare di categoria G3, un valore molto intenso considerando che il punto massimo nella scala è classificato come G5. Questa tempesta è stata così potente che ha portato l’aurora boreale a essere visibile anche durante il giorno, un evento che si verifica solo una volta ogni decennio all’interno del Circolo Polare Artico.

Cos’è e come si forma

L’aurora boreale è un fenomeno ottico affascinante che si verifica quando le particelle cariche provenienti dal sole interagiscono con le particelle gassose nell’atmosfera terrestre.

Il vento solare, un flusso di ioni, si diffonde in tutte le direzioni e viene deviato dal campo magnetico terrestre verso i poli. Quando c’è un’elevata energia, gli elettroni accelerati raggiungono le zone inferiori dell’atmosfera, a circa 100 km di altitudine.

Qui, colpendo gli atomi di ossigeno e azoto, trasferiscono energia alle molecole gassose, che a loro volta emettono luce nel campo del visibile, dando vita all’aurora boreale, che si manifesta in un ovale aurorale. I colori dell’aurora boreale variano in base all’altitudine, all’energia del vento solare e alla composizione dell’atmosfera, producendo spettacolari sfumature di blu, verde, rosso e altri colori.

Contrariamente alla credenza comune, il termine corretto per questo fenomeno è “aurora polare“, mentre “aurora boreale” si riferisce a quando si verifica nell’emisfero settentrionale.