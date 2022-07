Perché è così importante la prima immagine del telescopio James Webb

La prima immagine del telescopio James Webb è stata presentata in anteprima dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che ha parlato di “giorno storico” con tanto entusiasmo. Perché è così importante?

Ciò che vediamo nella prima immagine del telescopio James Webb è una serie di punti luminosi e colorati, un’immagine apparentemente simile a tante altre che nel corso della storia dell’uomo hanno immortalato l’universo.

Ciò che rende tutto più importante, diverso e rivoluzionario, a questo giro, è stato spiegato dal capo della NASA Bill Nelson che ha affiancato Biden e Kamala Harris durante la presentazione. In primo luogo ciò che vediamo non è un punto qualsiasi dello spazio, bensì una porzione dell’ammasso di galassie SMACS 0723.

Ciò significa che il James Webb ha catturato una realtà che gli astronomi chiamano lente gravitazionale, ovvero un ammasso di galassie dal quale è possibile vederne altre, dal momento che la sua conformazione consente di rilevare la luce di tutto ciò che si trova oltre.

In soldoni, ciò che il nuovo telescopio a infrarossi ha potuto catturare è una porzione dell’universo primordiale. L’ammasso di galassie SMACS 0723, ora rinominato ‘Webb’s first deep field’, dista circa 4 miliardi di anni luce dalla Terra.

Nel corso della conferenza stampa tenuta da Joe Biden alla casa bianca, il capo della NASA Bill Nelson ha dichiarato che l’immagine mostra “galassie che brillano accanto ad altre galassie”, e ha aggiunto: “Con questo telescopio saremo in grado di rispondere a domande che ancora non sappiamo ancora formulare“.

