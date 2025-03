Perché Cristiano Ronaldo rischia 100 frustate in Iran per adulterio: cosa è successo e la mossa dell'Al Nassr

Cristiano Ronaldo rischia fino a 100 frustrate in Iran per un presunto episodio di adulterio che risale a due anni fa. Per questo motivo la sua squadra, l’Al Nassr, che deve sfidare gli iraniani, ha chiesto di disputare la partita in campo neutro.

Perché Cristiano Ronaldo rischia 100 frustate

Nel settembre del 2023 la squadra saudita di Cristiano Ronaldo fu ospite di un altro club di Teheran, il Persepolis, e migliaia di tifosi presero d’assalto l’hotel della squadra per avvicinarsi all’attaccante portoghese.

In quell’occasione fu addirittura necessario l’intervento della polizia per disperdere la folla.

Fonte foto: ANSA

Cristiano Ronaldo fu ripreso mentre abbracciava e baciava sulla fronte Fatemeh Hammami Nasrabadi, artista disabile che dipinge usando i piedi.

Il calciatore però era probabilmente ignaro del fatto che in Iran un gesto del genere può essere considerato come adulterio, secondo la legge del Paese, se non rivolto verso il coniuge.

La pena per un reato di questo tipo è di ricevere fino a 100 frustate.

Cosa ha risposto l’Esteghlal e quando si disputa il match in Iran

La sfida di Champions asiatica tra l’Al Nassr e l’Esteghlal è in programma lunedì 3 marzo. Come spiega Il Corriere della Sera, la squadra che per sei mesi nel 2019 fu allenata da Andrea Stramaccioni ha detto no alla richiesta degli avversari di giocare in campo neutro.

L’Esteghlal ha rassicurato sul fatti che sarebbero state garantite tutte le misure necessarie per un piacevole soggiorno in Iran. Sembrerebbe quindi che per il calciatore portoghese, le autorità di Teheran sarebbero disposte a chiudere un occhio.

Il contratto milionario di Cr7 con l’Al Nassr

L’avventura di Cristiano Ronaldo in medioriente è iniziata a fine 2022. Subito dopo il mondiale in Qatar, il bomber portoghese aveva firmato per l’Al-Nassr alla cifra stratosferica di 200 milioni all’anno con tutte le voci.

Il contratto è in scadenza a giugno 2025, ma CR7 avrebbe già l’accordo per continuare un altro anno ancora, ovvero fino al 2026.

La cifra proposta dal club, per la precisione dal fondo sovrano Pif, sarebbe sempre la stessa: 200 milioni di euro per una stagione supplementare tra ingaggio e diverse voci contrattuali.

Il patrimonio di Cristiano Ronaldo

Stando a quanto riportato da Forbes, un anno fa il patrimonio netto del campione portoghese ammontava a cinquecento milioni di euro.

Sempre la testata statunitense aveva calcolato stipendi per 1,24 miliardi di euro, al lordo delle tasse, fino al 2021. Aggiungendo i contratti sauditi e i diversi sponsor, non si può escludere che CR7 abbia superato i due miliardi.