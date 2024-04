Perché c'è la pubblicità su Amazon Prime Video e quanto costa toglierla dai film e da tutte le serie tv

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Chi lo usa spesso se ne sarà già accorto: la pubblicità è ufficialmente arrivata su Amazon Prime Video anche in Italia. Dopo averlo annunciato con una mail ai suoi utenti mesi fa, il colosso dello streaming ha attivato questa nuova funzionalità su tutto il catalogo. Cosa c’è da sapere e quanto costa togliere la pubblicità da film e serie tv.

Come funziona la pubblicità su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video era rimasta l’unica delle 3 principali piattaforme di streaming priva di interruzioni commerciali. Ora ciò è cambiato, la pubblicità è arrivata anche su Prime Video.

A partire dal 9 aprile il colosso fondato da Jeff Bezos ha introdotto gli spot pubblicitari in tutto il catalogo di Prime Video in Italia. I possessori di un abbonamento dovranno vedere alcuni spot prima e durante la visione di un film o di un episodio di una serie tv.

Come si legge nelle Faq di Prime Video, i contenuti noleggiati o acquistati non includeranno annunci pubblicitari. Mentre gli eventi in diretta, come gli eventi sportivi, continueranno a includere la pubblicità.

Perché c’è la pubblicità su Amazon Prime Video

Il perché dell’arrivo della pubblicità su Amazon Prime Video è stato spiegato nella mail arrivata qualche mese fa a tutti gli utenti come una necessità per poter continuare a investire nel servizio e offrire contenuti di qualità.

La pubblicità ci permette, si leggeva nella mail, “di continuare ad investire in contenuti di qualità e di aumentare questi investimenti nel tempo e di conseguenza supportare il mantenimento della qualità e quantità dei contenuti inclusi in Prime Video”.

Fonte foto: ANSA

Stando alle dichiarazioni ufficiali, gli spot pubblicitari non impatteranno molto sulla visione di film e serie tv: “Puntiamo ad avere un numero significativamente inferiore di annunci pubblicitari rispetto alla televisione lineare e ad altri servizi di streaming”.

Quanto costa togliere la pubblicità su Amazon Prime Video

Chi vorrà continuare a vedere film e serie tv su Amazon Prime Video senza alcun tipo di interruzione pubblicitaria potrà farlo, ma dovrà pagare.

Il colosso dello streaming ha introdotto un canone mensile supplementare per chi non vuole la pubblicità: 1,99 euro al mese che viene aggiunto al normale abbonamento ad Amazon Prime.

Quanto costa l’abbonamento a Prime Video

Il prezzo dell‘abbonamento ad Amazon Prime Video non cambia con l’introduzione di questa novità. Prime Video continuerà a essere incluso con l’abbonamento ad Amazon Prime, e costerà sempre 49,90 euro all’anno oppure 4,99 euro al mese.

Prime Video costerà di più soltanto per coloro che non vogliono assolutamente sorbirsi la pubblicità: pagheranno 6,98 euro al mese oppure 49,90 euro all’anno più 1,99 euro al mese.

Da notare che anche se si paga l’abbonamento annuale con un’unica transazione, il pagamento dell’opzione senza pubblicità ha frequenza mensile e può essere cancellato in ogni momento.