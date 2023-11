Perché l'accordo sui migranti tra Italia e Albania di Giorgia Meloni non funzionerà secondo Emma Bonino

Secondo Emma Bonino l’accordo sui migranti raggiunto da Italia e Albania non funzionerà. La leader di +Europa ha criticato duramente il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Accordo sui migranti: cosa ha detto Emma Bonino

In un’intervista a ‘La Stampa’, Emma Bonino ha definito l’accordo sui migranti tra Italia e Albania “uno spot elettorale, difficilmente applicabile“. Poi ha spiegato: “È una specie di comodato d’uso, che farà solo aumentare i costi per lo Stato italiano”.

Secondo la senatrice di +Europa, l’intesa è “una caricatura di Guantanamo“. Emma Bonino ha poi aggiunto: “Aspettiamo di vedere come si organizzano, ci vorranno diversi mesi per rendere operative queste strutture. E molti soldi: l’unica certezza è che agli italiani questo trasferimento in Albania costerà molto di più rispetto all’accoglienza sul nostro territorio”.

Fonte foto: ANSA

La leader di +Europa Emma Bonino ha criticato il governo Meloni nel corso di un’intervista concessa a ‘La Stampa’.

La reazione di Bruxelles secondo Emma Bonino

Secondo Emma Bonino, “è tutt’altro che escluso” che da Bruxelles arrivino contestazioni all’accordo sui migranti tra Italia e Albania.

La leader di +Europa ha detto a questo proposito: “Ci sono sentenze della Corte di Giustizia Ue piuttosto esplicite in questo senso”.

Emma Bonino sulla gestione dell’immigrazione del governo Meloni

Questo è il bilancio di Emma Bonino sulla gestione dell’immigrazione da parte del governo Meloni: “Direi zero. Erano partiti dal blocco navale e si ritrovano a portare i migranti in Albania, per fare finta che non siano a carico nostro. Si tentano solo scorciatoie, che difficilmente condurranno da qualche parte”.

Cosa ha detto Giorgia Meloni sull’accordo sui migranti tra Italia e Albania

In un’intervista a ‘Il Messaggero’, nei giorni scorsi Giorgia Meloni ha dichiarato che l’accordo con l’Albania sui migranti può diventare “un modello di collaborazione tra Paesi Ue e Paesi extra-Ue sul fronte della gestione dei flussi migratori”.

Il presidente del Consiglio ha spiegato che si tratta di un’intesa “che rafforza il partenariato strategico tra Italia e Albania e si pone sostanzialmente 3 obiettivi: contrastare il traffico di esseri umani, prevenire i flussi migratori irregolari e accogliere in Europa solo chi ha davvero diritto alla protezione internazionale”.