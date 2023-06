Per Silvio Berlusconi spunta la corona di fiori di un'agenzia di escort: rimossa da Arcore, l'ira dell'azienda

In questi giorni la villa di Arcore di Silvio Berlusconi è stata oggetto di un ininterrotto approdo di ogni tipo di omaggio alla memoria dell’ex presidente del Consiglio. Tra questi, anche un omaggio floreale inviato da un’azienda che si occupa di escort, che è stato rimosso dagli addetti.

L’omaggio floreale di Escort Advisor

Un omaggio che ha fatto discutere, quello inviato a Villa San Martino dall’agenzia Escort Advisor per omaggiare Silvio Berlusconi.

L’insolito omaggio floreale, una corona di fiori con un nastro, sul quale è scritta la frase di commiato “Ciao Silvio” da un lato, e il nome del sito dall’altro, è stato però rimosso non appena gli addetti si sono resi conto del mittente.

A Villa San Martino, ad Arcore, è stata portata poco fa da un addetto una grossa corona di fiori rosa. L’omaggio è stato recapitato dal primo sito online di recensioni di escort, «Escort Advisor». #SilvioBerlusconi pic.twitter.com/GMeAAEbiHS — MC (@Virus1979C) June 14, 2023

La foto della corona di fiori inviata ad Arcore dall’agenzia Escort Advisor

Un gesto che non è stato apprezzato dall’agenzia, che ha voluto sottolineare di come il tema sia ancora un tabù, rendendo l’omaggio dell’azienda come un qualcosa di sgradito solo per il servizio che offre.

La reazione di Escort Advisor

Escort Advisor è un sito formato da una community molto attiva, i cui membri “possono inviare recensioni sulle proprie esperienze con Escort, Accompagnatrici, Trans, Mistress, Massaggiatrici erotiche e Coppie”.

E in una nota, la società ha voluto esprimere il proprio rammarico per la scelta di rimuovere la corona di fiori, dato che “Escort Advisor è un’azienda strutturata e come altre realtà, personalità e brand ha deciso di mandare un saluto floreale, non diverso da tutti quelli che la popolazione ha lasciato davanti alla Villa”.

“Se ci fosse stato scritto il nome di un altro brand sulla corona – continua l’azienda nella nota – ci sarebbe stato tutto questo trambusto? No, perché tutti stanno lasciando il loro saluto ad Arcore. Tutta questa indignazione non fa altro che confermare l’ipocrisia che ruota intorno al settore e intorno alla stessa figura di Berlusconi”.

Le falsità sul messaggio di cordoglio

L’azienda ha poi voluto chiarire che “nulla di sconveniente o provocatorio” è stato scritto sulla corona, a differenza di quanto riportato da alcune testate nazionali, che “hanno riportato anche una dicitura errata e davvero spregevole del messaggio che è stato lasciato”.

L’azienda ha poi spiegato che il messaggio non era goliardico, bensì un omaggio a Berlusconi “per il contributo che ha dato alla semantica del settore del sesso a pagamento in Italia”, che per Escort Advisor è giunto “anche grazie allo sdoganamento di questi anni nato dai processi a carico di Silvio Berlusconi”.

Per l’azienda infatti, la “grande risonanza dei processi” ha fatto sì che gli italiani iniziassero a cercare la parola “escort” senza remore sul web. “Una parola meno offensiva e più dignitosa per le operatrici del sesso. Probabilmente un caso unico in tutto il mondo degli incontri per adulti”.