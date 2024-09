Per Jude Law l'animale più spaventoso è il fascista: "Sfortunatamente non è in via di estinzione", il video

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel corso di un’intervista durante un programma della CBS, a Jude Law è stato chiesto quale sia a suo parere l’animale più spaventoso. L’attore britannico ha candidamente risposto “L’homo sapiens fascista”: ecco il video dello scambio.

Il video dell’intervista a Jude Law

Pochi giorni fa, in occasione dell’uscita del suo ultimo film “The Order”, presentato anche alla Biennale di Venezia, l’attore britannico Jude Law è stato protagonista di un’intervista sull’emittente statunitense CBS.

Ospite del comico Stephen Colbert, conduttore della famosa trasmissione The Late Show, Jude Law ha accettato di sottoporsi a una serie di domande che hanno l’intento di far conoscere il lato “umano” delle star al pubblico, chiamate The Colbert Questionert.

Lo spezzone di intervista nel quale Jude Law, rispondendo alla domanda su quale sia l’animale più spaventoso, ha risposto “L’homo sapiens fascista”

Dopo aver chiesto all’attore quale sia il suo sandwich preferito e il primo concerto al quale è stato, Stephen Colbert è passato alla terza domanda, chiedendo a Jude Law quale sia secondo lui “l’animale più spaventoso”.

“L’animale più spaventoso? Il fascista”

L’attore britannico ci ha pensato qualche secondo e poi, con un piccolo, accennato sorriso, ha risposto al conduttore: “Fascist homo sapiens” (“L’homo sapiens fascista”).

La risposta ha subito generato gli applausi del pubblico e la risata del conduttore che, che è rimasto in silenzio qualche attimo fino a quando l’attore non gli ha chiesto “Giusto?” e lui, divertito, ha risposto di sì.

“Sfortunatamente – ha poi aggiunto Stephen Colbert – non sono più una specie in pericolo. Stanno ritornando”, provocando le risate di Jude Law e gli applausi del pubblico.

“The Order”, l’ultimo film di Jude Law

Lo scambio di battute tra Jude Law e Stephen Colbert ha in parte a che vedere con l’ultimo lavoro dell’attore britannico, il film “The Order”, presentato anche all’ultima Biennale di Venezia.

In questo film, ambientato negli anni ’80, Jude Law interpreta un agente dell’FBI che, dopo aver avuto a che fare nella sua carriera con il KKK e con i mafiosi di Cosa Nostra, si trova ora davanti una setta di suprematisti bianchi (un gruppo di estrema destra) che cospirano contro il governo. Fonte foto: IPA Il comico e conduttore Stephen Colbert

In un’intervista riportata da Movieplayer, l’attore ha setto che “Sentivamo di dover raccontare questa storia proprio oggi che i movimenti di estrema destra hanno ripreso vigore, è sempre interessante trovare un’opera del passato che dica qualcosa sul presente, mostrandoci la pericolosità di come la comunità e il senso di famiglia possono far sentire le persone al sicuro indipendentemente dall’ideologia che veicolano”.