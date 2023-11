Per Giulia Cecchettin lutto regionale in Veneto nel giorno dei funerali, Zaia: "Un segnale contro la violenza"

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Nel giorno del funerale della 22enne Giulia Cecchettin, ci sarà lutto regionale in Veneto. Lo ha annunciato il governatore Luca Zaia in una nota diffusa tramite i canali della Regione. “Ho dato disposizioni perché nel giorno delle esequie di Giulia sia dichiarato il lutto regionale“, ha scritto Zaia spiegando che “avremo tutte le bandiere delle istituzioni a mezz’asta e l’intero Veneto si stringerà in un abbraccio alla famiglia, gli amici di Giulia, a tutti coloro che le hanno voluto bene“.

L’annuncio del lutto regionale dopo l’arresto di Filippo Turetta

La notizia arriva a ridosso dell’arresto di Filippo Turetta, l’ex ragazzo della giovane trovata morta a distanza di circa una settimana da quando si sono perse le tracce di entrambi.

Fino a ieri, giorno del ritrovamento del cadavere della 22enne per il cui omicidio è accusato proprio l’ex fidanzato Filippo, arrestato nella mattinata di domenica 19 novembre mentre si trovava in auto in Germania, vicino Lipsia.

L’ultimo avvistamento di entrambi risaliva a sabato 11 novembre, quando le telecamere di video sorveglianza ne hanno immortalato una lite all’interno del parcheggio della ditta ‘Dior’ a Fossò.

Zaia: “Indossiamo il fiocco rosso ai funerali di Giulia”

Nel messaggio del presidente della Regione Veneto, si sottolinea “il dolore e lo sgomento” che “coinvolgono, in queste giornate, l’intera comunità”.

In particolare, scrive Luca Zaia: “Ci si interroga sui perché di una vita spezzata senza senso, sull’oltraggio a una ragazza che era simbolo per il proprio impegno nella vita e per il suo sorriso gentile, che abbiamo imparato a conoscere anche dai racconti di chi più le era vicino”.

Il governatore, inoltre, ha spiegato che “la dichiarazione del lutto regionale vogliamo diventi anche, nel ricordo di Giulia, un segnale estremamente determinato contro la violenza sulle donne“.

Per questo, il presidente regionale ha proposto di “indossare non solo il 25 novembre, ma anche nel giorno dei funerali il fiocco rosso, divenuto simbolo contro la violenza di genere, e di esporre nei luoghi pubblici e privati oggetti di colore rosso”

Si attende la decisione della Germania sull’estradizione del 22enne

Come spiegato all’agenzia di stampa ‘LaPresse‘ da legale del 22enne, adesso sarà il giudice tedesco a “decidere tempi e modi” del rientro in Italia di Filippo Turetta.

Il giovane, infatti, è stato fermato in Germania in esecuzione di un mandato d’arresto europeo. Ma ora bisognerà aspettare i tempi necessari per l’estradizione su cui dovrà esprimersi il giudice tedesco.

Intanto si susseguono i messaggi di vicinanza alla famiglia di Giulia. Il cancello davanti all’abitazione di Vigonovo, infatti, è stato riempito di mazzi di fiori da parte dei concittadini della giovane vittima.

Tra i messaggi lasciati, si legge “Giulia riposa in pace tra le braccia della tua mamma, sei la figlia di tutti noi. Un abbraccio a tuo papà”.