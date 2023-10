Per Crosetto c'è un rischio migranti combattenti: "Possibile riesplosione dell'integralismo", cos'ha detto

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Non solo Piantedosi: a manifestare preoccupazioni sulla nuova instabilità che arriva dall’Oriente è anche il Ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine dell’evento commemorativo dell’eccidio di Cefalonia in Grecia. Le nuove tensioni tra Hamas e Israele potrebbero sviluppare nuove tendenze sui flussi migratori.

Crosetto e il rischio di “migranti combattenti”

Le tensioni tra Israele e Palestina preoccupano il governo italiano.

Durante un incontro commemorativo in Grecia, Guido Crosetto ha parlato dell’importanza di “difendere la sicurezza del Paese”, che nei mesi che verranno potrebbe richiedere maggiori sforzi.

Fonte foto: ANSA Guido Crosetto si dice preoccupato per le conseguenze sui flussi migratori del conflitto tra Israele e Hamas

La necessità di una maggiore difesa, continua Crosetto, “aumenterà nei prossimi mesi”. Con queste parole il Ministro della Difesa si allinea al pensiero del capo del Viminale Matteo Piantedosi, che ha esteso le sue preoccupazioni ai fatti che hanno colpito la Francia.

Per Crosetto “una riesplosione dell’integralismo è possibile”, in quanto “fenomeni di questo tipo aumentano il rischio di immigrazione”.

I nuovi flussi potrebbero non riguardare soltanto “un’immigrazione di povertà ma anche di soggetti che arrivano per fare del male“.

Per Crosetto si rivela dunque necessario aumentare “ancora di più il controllo perché non possiamo permetterci adesso di far entrare persone che verrebbero a combatterci“.

Le preoccupazioni di Piantedosi

Come già detto, le preoccupazioni di Guido Crosetto sono le stesse di Matteo Piantedosi il quale, durante la festa de ‘Il Foglio’, in occasione di un’intervista ha escluso la possibilità di un arrivo di terroristi in Italia, specie grazie al “sistema di intelligence” che scongiura l’ingresso di celle pericolose.

Tuttavia per il capo del Viminale “ci aspettano mesi difficili e complicati per i quali è opportuno tenere alta l’attenzione“.

Piantedosi, come già detto, si riferisce anche ai due episodi di terrorismo che hanno colpito la Francia nella giornata di venerdì 13 ottobre.

Il terrorismo in Francia

Venerdì 13 ottobre la città di Arras è stata teatro di un attentato in una scuola: un 20enne armato di coltello si è introdotto in un liceo e ha ucciso il professor Dominique Bernard per poi ferire altre due persone.

Nelle stesse ore un 24enne delle banlieue parigine è stato fermato mentre si dirigeva verso un liceo armato con un coltello da cucina.

Tensioni anche nella giornata di sabato 14 ottobre: il museo del Louvre e la reggia di Versailles sono stati evacuati dopo l’arrivo di allarmi bomba tramite una segnalazione anonima.