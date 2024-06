Per attivare WhatsApp viola si dovrà aspettare un aggiornamento: cosa sappiamo sulla versione per Apple

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È in arrivo un nuovo aggiornamento per WhatsApp, grazie al quale sarà possibile modificare il classico logo verde dell’applicazione di messaggistica in viola. La nuova versione, attualmente in fase di test, potrebbe essere presto disponibile sia per gli smartphone Android che per i prodotti Apple.

La modalità “viola” di WhatsApp

WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica istantanea più diffuse al mondo, che attualmente conta più di due miliardi di utenti sparsi per il globo.

Fin dal suo lancio, molti utenti cercato di personalizzare l’applicazione per renderla “unica” sul proprio smartphone, cercando ad esempio di modificare il colore del classico logo verde di WhatsApp.

Il classico logo verde di WhatsApp, con un nuovo aggiornamento (attualmente disponibile solo su alcuni dispositivi Apple) potrebbe permettere la modifica del colore in viola

Una modifica che, ad oggi, è possibile solo utilizzando alcuni stratagemmi, come l’installazione di un launcher. Le cose potrebbero però presto cambiare, dato che WhatsApp sta testando una nuova versione che consentirebbe di cambiare il colore del tema principale dell’app.

Il nuovo aggiornamento di WhatsApp su Apple

Il test si WhatsApp è iniziato con il lancio della versione beta 2.24.10.70 per iPhone, sulla quale è possibile modificare il colore del tema semplicemente aprendo il menu interno delle impostazioni dell’app e cliccare sulla nuova voce “Aspetto”, che consente ora di poter scegliere la colorazione preferita tra quelle a disposizione.

Al momento, oltre al viola, i colori disponibili sono il blu, il rosa e bianco. Una opzione che non è però disponibile per tutti gli utenti che utilizzano iOS, ma solo per alcuni “fortunati” che possono ora testare questa funzione.

Stando a quanto reso noto fino a ora, oltre al logo dell’applicazione, con questo nuovo aggiornamento è possibile anche cambiare il colore dei baloon dei messaggi all’interno delle chat.

L’aggiornamento disponibile per tutti

Al momento, quindi, questa nuova funzionalità di WhatsApp è disponibile solo per un ristretto numero di utenti Apple, che potranno accedere alle nuove funzioni solo tramite il proprio iPhone.

Il risultato di questo test, e le valutazioni che ne riceverà l’azienda, saranno cruciali per definire se e come questi nuovi aggiornamenti saranno disponibili per tutti gli utilizzatori dell’app.

Non solo utenti iOS dunque, ma anche chi utilizza uno smartphone Android potrebbe presto vedere queste nuove funzioni disponibili nelle impostazioni del proprio WhatsApp, senza dover più ricorrere ad applicazioni di terze parti per poter personalizzare il proprio servizio di messaggistica istantanea.