Per Amadeus sarà l'ultimo Festival di Sanremo? La risposta del conduttore sull'edizione 2025 spiazza tutti

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

A un mese dall’inizio di Sanremo 2025, Amadeus si prepara per la quinta conduzione consecutiva del festival della musica italiana (eguagliato il record di Mike Bongiorno e Pippo Baudo). “Portiamo a casa il quinto (festival, ndr) – ha dichiarato il conduttore -. Ho promesso all’azienda di dare una risposta sul sesto, il fatto che me lo chiedano mi fa piacere e mi rende orgoglioso“.

Amadeus e la conduzione di Sanremo 2025

In un’intervista a Repubblica, il presentatore classe 1962 ha risposto a una domanda sulla possibilità di condurre un’altra edizione del festival.

“Per una questione di rispetto, il giorno dopo ci metteremo seduti con la Rai e affronteremo il tema”, ha spiegato Amadeus, che quindi non esclude in maniera categorica la possibilità di tornare sul palco dell’Ariston anche nel 2025.

Fonte foto: ANSA Amadeus durante la trasmissione “Affari Tuoi” su Rai 1

Poi, parlando del collega e amico Fiorello, ha raccontato: “Fiore mi trasmette un’energia, un entusiasmo… Qualsiasi cosa faccia mi procura gioia, tra noi c’è alchimia. Questi cinque festival non sarebbero potuti essere così se non lo avessi avuto al mio fianco, in modi diversi. Poi mi prende in giro”.

Sanremo e la politica

A proposito della politica, Amadeus ha sottolineato ancora una volta che dovrebbe “stare lontana da Sanremo“.

“Il festival – ha detto – è il più grande appuntamento musicale del Paese e chiunque lo fa, deve farlo in assoluta indipendenza“.

Nell’intervista ha inoltre tenuto a precisare che quando prende una decisione lo fa solo per il bene del programma: “Se sono stato attaccato da destra e da sinistra vuol dire che sono una persona libera“.

Sul caso Ferragni

Infine, a proposito di Chiara Ferragni, indagata per truffa aggravata a danno dei consumatori per il caso legato al pandoro Balocco, il cinque volte presentatore di Sanremo ha detto di provare dispiacere “per chi vive questa situazione”.

“Chiara è una professionista dedita al lavoro – ha proseguito – è successo un corto circuito che non conosco. Lascia tutti con l’amaro in bocca. Quando sei a un certo livello la svista non ti è permessa. Trapattoni diceva: ‘Il posto più bello dove stare sulla nave è l’albero maestro, ma è anche quello dove sei più esposto ai venti: non puoi permetterti di fare nessun errore'”.