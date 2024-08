Per Alessia Maurelli proposta di matrimonio dopo il bronzo alle Olimpiadi con le Farfalle: la sua reazione

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Alessia Maurelli, capitana delle Farfalle, ha ricevuto una proposta di matrimonio dal compagno dopo la premiazione per la vittoria della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella ginnastica ritmica a squadre.

Alessia Maurelli: bronzo e proposta di matrimonio

Alessia Maurelli è stata raggiunta dal compagno Massimo Bertelloni dopo la premiazione per il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, un grandissimo risultato ma che aveva lasciato una piccolissima amarezza dopo che le Farfalle azzurre erano state bruciate sul finale da Israele.

Nell’emozione generale, il compagno di Alessia Maurelli si è inginocchiato davanti a lei per farle la proposta di matrimonio. “Sei matto!“, è stata la reazione piena di gioia della ginnasta azzurra, che non è sembrata credere ai suoi occhi. Alessia Maurelli ha stretto a lungo Bertelloni in un abbraccio, è scoppiata a piangere e poi ha pronunciato a più riprese il tanto atteso “sì”.

La capitana delle Farfalle Alessia Maurelli e il compagno Massimo Bertelloni dopo la proposta di matrimonio avvenuta in occasione della premiazione per il terzo posto dell’Italia nel concorso della ginnastica ritmica a squadre.

Le parole di Alessia Maurelli, tra il bronzo e la proposta di matrimonio

In alcune dichiarazioni riportate da ‘La Gazzetta dello Sport’, Alessia Maurelli ha detto: “La medaglia olimpica è per l’eternità e il matrimonio è per l’eternità: questo è il giorno più bello della mia vita. Questa è la medaglia sognata per 3 anni, quella che ci ha riconfermato sul podio olimpico e non era scontata affatto vista la concorrenza super agguerrita, riconfermarsi non è così prevedibile”.

La ginnasta ha poi aggiunto: “Il bronzo è un risultato pesantissimo, siamo onorate per tutto il movimento, verso il quale abbiamo onori e oneri. Questa è storia”.

Chi è Alessia Maurelli, capitana delle Farfalle alle Olimpiadi di Parigi

Alessia Maurelli, che a giorni compirà 28 anni, è la capitana delle Farfalle (la squadra di ginnastica ritmica dell’Italia) dal 2016, cioè da quando lasciò la precedente capitana azzurra, Marta Pagnini, dopo le Olimpiadi di Rio de Janeiro.

Al momento, non si sa ancora se Alessia Maurelli continuerà a gareggiare fino ai Giochi Olimpici di Los Angeles, in programma nel 2028.